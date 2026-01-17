  • İSTANBUL
İHH'dan 2025'te 18 ülkede 1156 su kuyusu
Aktüel

İHH’dan 2025’te 18 ülkede 1156 su kuyusu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2025 yılı içerisinde 18 ülkede su kuyuları inşa etti. Yıl içerisinde 1009 adet su kuyusu açılırken, yapımına başlanan 147 su kuyusunun da inşa çalışmaları sürüyor. Vakfın 25 yılda açtığı toplam su kuyusu sayısı ise yeni açılanlarla birlikte 44 ülkede 16 bin 430’a ulaştı.

Dünya nüfusunun yaklaşık onda biri, yani yaklaşık 700 milyon insan temiz suya ulaşamıyor. Kuraklık, hızlı nüfus artışı, maddi imkânsızlıklar ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. Dünyanın birçok bölgesinde insanlar, günlük su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor.

147 su kuyusunun inşası sürüyor

 

Uzun yıllardır insanların temiz su ihtiyacının karşılanması için çalışmalarda bulunan İHH, 2025 yılında 18 ülkede su kuyuları inşa etti. Vakıf, yıl içerisinde 2’si derin su kuyusu olmak üzere 1009 adet su kuyusu açtı. Ayrıca, 2025’te yapımına başlanan 147 su kuyusunun inşa çalışmaları da devam ediyor. Bu kuyulardan 6’sı derin su kuyusu.

2025 yılında su kuyusu açılan ülkeler şu şekilde: “Afganistan, Benin, Çad, Fildişi Sahili, Gana, Gine, Kamerun, Kenya, Madagaskar, Mali, Nijer, Nijerya, Tanzanya, Togo, Uganda, Burkina Faso, Pakistan ve Sierra Leone. ”

Vakfın 25 yılda açtığı toplam su kuyusu sayısı ise yeni açılanlarla birlikte 44 ülkede 16 bin 430’a çıktı.

 

Destek olmak için

Bağışçılar, İHH’nın su kuyusu çalışmalarına destek olmak için bütün operatörlerden KUYU yazıp 3072’ye SMS göndererek 30 TL, 4072’ye SMS göndererek 180 TL bağışta bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyen ya da bir su kuyusunun tüm maliyetini karşılamak isteyen bağışçılar ise İHH’nın banka hesapları ya da internet sitesi üzerinden bağış yapabiliyor.

