Bundan sonra söylerken iki kez düşünün: İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler
Yargıtay'ın şu ana kadar verdiği kararlara bakılırsa bazı kelimeler artık hakaret kabul edilmiyor.
SÖYLERKEN İKİ KEZ DÜŞÜNÜN! DURUMA GÖRE DEĞİŞEBİLİYOR! Hakaret sayılıp sayılmadığı değerlendirilirken ifadenin kim tarafından, kime karşı, hangi bağlamda ve hangi amaçla söylendiği esas alınır; bu nedenle aynı kelime Yargıtay’ın bazı kararlarında suç sayılmazken, farklı olay ve koşullarda hakaret olarak kabul edilebilmektedir. Bu yüzden listede yer alan ifadelerin her durumda suç teşkil etmeyeceği yönünde genel ve kesin bir kabul doğru değildir.
İŞTE YARGITAY'A GÖRE HAKARET SAYILMAYAN KELİMELER!
NANKÖR
ÜFÜRÜKÇÜ
GAVUR
TEFECİ
YALAKA
LAN
ULAN
YUH
UYUZ
UKALA
SALAK
ZİBİDİ
LAVUK
KUKLA
NAMERT
MANYAK
KORKAK
SERSERİ
AÇ GÖZLÜ/ derleyen: haber7
