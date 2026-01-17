  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
22
Yeniakit Publisher
Bundan sonra söylerken iki kez düşünün: İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler
Haber Merkezi

Bundan sonra söylerken iki kez düşünün: İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler

Yargıtay'ın şu ana kadar verdiği kararlara bakılırsa bazı kelimeler artık hakaret kabul edilmiyor.

#1
SÖYLERKEN İKİ KEZ DÜŞÜNÜN! DURUMA GÖRE DEĞİŞEBİLİYOR! Hakaret sayılıp sayılmadığı değerlendirilirken ifadenin kim tarafından, kime karşı, hangi bağlamda ve hangi amaçla söylendiği esas alınır; bu nedenle aynı kelime Yargıtay’ın bazı kararlarında suç sayılmazken, farklı olay ve koşullarda hakaret olarak kabul edilebilmektedir. Bu yüzden listede yer alan ifadelerin her durumda suç teşkil etmeyeceği yönünde genel ve kesin bir kabul doğru değildir.

#2
İŞTE YARGITAY'A GÖRE HAKARET SAYILMAYAN KELİMELER!

#3
NANKÖR

#4
ÜFÜRÜKÇÜ

#5
GAVUR

#6
TEFECİ

#7
YALAKA

#8
LAN

#9
ULAN

#10
YUH

#11
UYUZ

#12
UKALA

#13
SALAK

#14
ZİBİDİ

#15
LAVUK

#16
KUKLA

#17
NAMERT

#18
MANYAK

#19
KORKAK

#20
SERSERİ

#21
AÇ GÖZLÜ/ derleyen: haber7

