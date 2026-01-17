Bundan sonra söylerken iki kez düşünün: İşte Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan kelimeler

SÖYLERKEN İKİ KEZ DÜŞÜNÜN! DURUMA GÖRE DEĞİŞEBİLİYOR! Hakaret sayılıp sayılmadığı değerlendirilirken ifadenin kim tarafından, kime karşı, hangi bağlamda ve hangi amaçla söylendiği esas alınır; bu nedenle aynı kelime Yargıtay’ın bazı kararlarında suç sayılmazken, farklı olay ve koşullarda hakaret olarak kabul edilebilmektedir. Bu yüzden listede yer alan ifadelerin her durumda suç teşkil etmeyeceği yönünde genel ve kesin bir kabul doğru değildir.