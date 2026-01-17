  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Bebek Otel değil, şantaj ve rezalet yuvası: Kameraya bant çekmeyi unutmuşlar!
Gündem

Bebek Otel değil, şantaj ve rezalet yuvası: Kameraya bant çekmeyi unutmuşlar!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bebek Otel değil, şantaj ve rezalet yuvası: Kameraya bant çekmeyi unutmuşlar!

Lüks ve gizlilik maskesi altında uyuşturucu, fuhuş ve kumar partilerinin merkezi haline gelen Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın ininden dev bir şantaj arşivi çıktı. Ünlülerin ve iş adamlarının uygunsuz görüntülerini kaydeden Yıldırım’ın, bu kayıtları yabancı istihbarat servislerine pazarlayıp pazarlamadığı araştırılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, sosyetenin uğrak mekanı Bebek Otel’e dair mide bulandıran gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. "Gizlilik" vaadiyle kandırılan ünlülerin, iş adamlarının ve mankenlerin gizli kameralarla kayda alındığı, bu görüntülerin ise bir şantaj arşivi olarak saklandığı belirlendi.

Kumarhaneye çevrilmiş rezidansta "zillet" arşivi

Tutuklanan otel sahibi Muzaffer Yıldırım’ın Şişli’deki İstanbloom isimli rezidansına yapılan baskında, evin adeta bir kumarhaneye çevrildiği belgelenmişti.

Ancak asıl skandal rezidansın alt katındaki depoda patlak verdi. Emniyet güçleri; 30’dan fazla flaş disk, yüzlerce CD ve çok sayıda kayıt cihazına el koydu. Şifreleri tek tek kırılan dijital materyallerden, toplumun yakından tanıdığı isimlerin katıldığı ahlaksız partilerin görüntüleri fışkırdı.

Yabancı istihbarata "hizmet" mi edildi?

Müslüman Türk aile yapısını hedef alan uyuşturucu ve fuhuş partilerinin sadece eğlence amaçlı olmadığı, bir şantaj ve casusluk ağına hizmet ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. İstihbarat birimleri, otelin giriş-çıkışlarından oda önlerine kadar her santimetresini kaydeden Yıldırım’ın, bu görüntüleri yurtdışındaki karanlık odaklara veya yabancı istihbarat birimlerine servis edip etmediğini mercek altına aldı.

Sahte isimlerle gizlenen rezalet

Soruşturmada, Bebek Otel’e gelen ünlülerin deşifre olmaması için otel kayıtlarına sahte isimlerle girildiği, ancak bu sözde gizliliğin bizzat otel sahibi tarafından kurulan gizli kamera tuzaklarıyla bozulduğu anlaşıldı.

İş adamı, sanatçı, manken ve fenomenlerin içinde bulunduğu bu kirli ağın tüm ayrıntılarının siber birimlerce deşifre edilmesi bekleniyor. Toplumu ifsat eden bu bataklığın daha kimleri yutacağı ise merak konusu.

1
Yorumlar

Yorumlar

bariz

bunlar atatürkçü maskesi takip ülkeyi sömürüyor diğer tarafta vatan evlatları kar kış demeden ülkenin savunması için canını dişine takıyor

Yusuf büyük

M kemal ne demiş 
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
