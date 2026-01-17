Şara, Suriyeli Kürtlerin insani haklarını teminat altına alan kararnameyi imzaladı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Kürt kökenli vatandaşlara hitabında “size zarar verileceği” iddialarını reddederek hak ve güvenliklerinin devlet güvencesinde olduğunu vurguladı; silah bırakanların koşulsuz dönüşüne ve Suriye’nin birlik içinde yeniden inşasına çağrı yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkedeki Kürt kökenli vatandaşlara hitaben yayımladığı mesajda, 'Sizlere zarar vermek istediğimize dair iddialara sakın inanmayın.' dedi.

Cumhurbaşkanı Şara, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı video kaydında, ülkesindeki Kürt vatandaşlara seslendi.

Suriye'deki Kürt kökenli vatandaşların haklarını ve güvenliklerini güvence altına aldıklarının altını çizen Şara, Hucurat Suresinin 13. ayetine ait meali okudu:

'Ey insanlar, gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimler ve kabileler kıldık. Şüphesiz, Allah katında sizin en üstün olanınız takvaca en ileride bulunanlarınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, habirdir.'

'Ey Kürt halkımız, Selahaddin Eyyubi'nin torunları.' diye seslenen Şara, şunları söyledi:

'Sizlere zarar vermek istediğimize dair iddialara sakın inanmayın. Yemin olsun ki size kim kötülükle dokunursa kıyamet gününe kadar hasmımızdır. Bizim hayatımız sizin hayatınızdır. Bizler ancak ülkenin barışı, halkın refahı, kalkınma, imar ve ülkenin birliğini istiyoruz. Kimsenin bu hayırdan mahrum kalmasını istemiyoruz.'

Suriyeli Kürt halkının haklarını ve bazı özel durumlarını yasayla güvence altına alan bir kararname yayınladıklarını hatırlatan Şara, topraklarından zorla göç ettirilen herkesi, silahlarını bırakmaları şartıyla, hiçbir koşul ve kısıtlama olmaksızın evlerine güvenle dönmeye davet etti.

Kürt kökenli vatandaşları da Suriye'nin inşasına etkin bir şekilde katılmaya çağıran Şara, Suriye'nin barışı ve birliğini koruma ve bunun dışındaki her şeyi reddetme çağrısı yaptı.

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, X hesabından hem Kürtçe hem de Arapça yayımladığı açıklamalarda, Suriye kimliğinin her zaman tüm halkı için birleştirici bir güç olduğunu ve Kürtlerin bu yapının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Şeybani, 'Suriye kimliği her zaman tüm halkı için birleştirici bir güç olmuştur ve Kürt kardeşlerimiz bu yapının ayrılmaz bir parçasıdır. Onlar bizim bir parçamız, biz de onların bir parçasıyız; geleceğimiz bir ve bölünmezdir.' ifadesini kullandı.

Bakan Şeybani, 'Suriye'nin gücü, halkının birliğinde yatmaktadır. Tüm hayallerimizi ve özlemlerimizi kucaklayan özgür bir vatan inşa etmek için birlik olarak zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Şara, Suriyeli Kürtler ile ilgili bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlayarak, Kürtlerin Suriye halkının temel ve asli bir parçası olduğunu ifade etti.

Kürtlerin kültürel ve dilsel kimliklerinin de çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir unsurunu teşkil ettiğini vurgulayan Şara, devletin ulusal birliği güçlendirme ve tüm Suriyeli vatandaşların kültürel ve medeni haklarını güvence altına alma konusundaki rolü ve sorumluluğuna dikkati çekti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı 13. Kararnamesi'nde, şu maddelere yer verildi:

Madde (1): Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve asli bir parçası kabul edilir. Kültürel ve dilsel kimlikleri, çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde (2): Devlet, kültürel ve dilsel çeşitliliğin korunmasını taahhüt eder; Kürt vatandaşların ulusal egemenlik çerçevesinde miraslarını, sanatlarını yaşatma ve ana dillerini geliştirme hakkını güvence altına alır.

Madde (3): Kürtçe, ulusal bir dil olarak kabul edilir. Kürt nüfusunun kayda değer oranda bulunduğu bölgelerde, devlet ve özel okullarda seçmeli ders veya eğitsel-kültürel faaliyet kapsamında öğretilmesine izin verilir.

Madde (4): Haseke ilinde 1962 genel nüfus sayımından kaynaklanan tüm istisnai yasa ve tedbirler yürürlükten kaldırılır. Suriye topraklarında ikamet eden Kürt kökenli tüm vatandaşlara, kaydı kapalı olanlar dâhil olmak üzere, Suriye vatandaşlığı verilir; hak ve yükümlülükler bakımından tam eşitlik sağlanır.

Madde (5): "Nevruz Bayramı" (21 Mart), baharı ve kardeşliği simgeleyen ulusal bir bayram olarak Suriye Arap Cumhuriyeti'nin tüm bölgelerinde ücretli resmî tatil ilan edilir.

Madde (6): Devletin medya ve eğitim kurumları kapsayıcı bir ulusal söylemi benimsemekle yükümlüdür. Etnik veya dilsel temelde her türlü ayrımcılık ve dışlama kanunen yasaktır. Ulusal ayrışmayı körükleyenler yürürlükteki yasalar uyarınca cezalandırılır.

Madde (7): İlgili bakanlıklar ve yetkili kurumlar, bu kararnamenin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin gerekli yürütme talimatlarını, kendi yetki alanları dâhilinde çıkarır.

Madde (8): Bu kararname Resmî Gazete'de yayımlanır ve yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.