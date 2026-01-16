  • İSTANBUL
Bakan Fidan'dan Avrupa ülkesine çıkarma
Bakan Fidan’dan Avrupa ülkesine çıkarma

Bakan Fidan'dan Avrupa ülkesine çıkarma

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Vilnius’ta, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda tarafından kabul edildi. Nauseda'nın kurmaylarının Hakan Fidan'a bakışları sosyal medyada gündem oldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen "Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıya Bakan Fidan'ın yanı sıra Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile Letonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Artjoms Ursulskis iştirak etti.

Fidan, ayrıca Litvanya Meclis Başkan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Komitesi Başkanı Rasa Budbergyte ve parlamenterler heyetiyle görüştü.

Bakan Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ve Litvanyalı mevkidaşı Budrys ile ayrı ayrı ikili görüşmeler de yaptı.

 

CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Sonrasında Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda tarafından kabul edildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, "Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı" kapsamında bulunduğu Vilnius'ta Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile bir araya geldi.

Heyetler arası görüşmede Litvanyalı kurmayların bakışları ise sosyal medyada gündem oldu.

