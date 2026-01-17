Devlet yardımında yeni gelişme! Ev ve araba artık...

Yeni yönetmelikle evde bakım yardımında araç, konut ve sosyal desteklerin gelir hesabı yeniden düzenlendi; binlerce ailenin yardım kaybı riski ortadan kaldırıldı.

Evde bakım yardımı alan engelli ve yaşlı yakınlarına bakan aileleri yakından ilgilendiren düzenleme yürürlüğe girdi. Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, uzun süredir eleştirilen gelir hesabı kriterleri yeniden düzenlendi. Yeni sistemle birlikte, yardım alan vatandaşların aleyhine işleyen pek çok kalem gelir hesabı dışına çıkarıldı veya daha adil bir yöntemle hesaplanmaya başlandı.

Yönetmelikteki en dikkat çekici düzenlemelerden biri, ikamet edilen konut dışındaki taşınmazların gelir hesabına dahil edilme yönteminde yapıldı. Önceki uygulamada, kiraya verilen bir mülk için hem kira geliri hem de rayiç bedel birlikte hesaplanıyordu. Yeni düzenlemeyle bu uygulamaya son verildi.

Buna göre konut veya dükkan kiradaysa, yalnızca kira geliri hane gelirine eklenecek.

Taşınmaz kirada değilse, sadece rayiç bedel üzerinden gelir hesabı yapılacak.

Bu değişiklikle, özellikle küçük bir taşınmazı bulunan ancak fiilen gelir elde etmeyen ailelerin yardım kaybı yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Engelli aracı gelir engeli olmaktan çıktı

Engelli bireylerin ulaşım ihtiyacı için alınan araçlara ilişkin kriterler de esnetildi. Önceki yönetmelikte uygulanan ve tüm araçların bedelinin 120’de birinin gelir sayılmasına yol açan kural değiştirildi.

Yeni düzenlemeye göre hanede tek bir binek araç varsa, aracın tamamı değil, ÖTV mevzuatındaki limiti aşan kısmının 120’de biri hane gelirine dahil edilecek.

Hanede birden fazla araç bulunması halinde, en yüksek değere sahip araç için bu indirimli hesaplama uygulanacak, diğer araçlar ise eski usule göre değerlendirilecek.

Bu değişiklikle, özellikle engelli birey için alınan araçların yardım kesilmesine yol açması büyük ölçüde engellenmiş oldu.

Yeni yönetmelik, öğrenci ve gençlere yönelik sosyal destekleri de koruma altına aldı. Buna göre öğrenim kredileri, doğum yardımı ödemeleri, staj ücretleri artık hane gelirine dahil edilmeyecek. Böylece eğitim gören çocukların aldığı destekler, engelli veya yaşlı yakınına bakan ailelerin evde bakım yardımını kaybetmesine neden olmayacak.