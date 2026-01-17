  • İSTANBUL
Nobel Komitesi:"Bazı kişiler ödüllerini satmayı tercih eder" Trump'a kaça sattı acaba?
Dünya

Nobel Komitesi:"Bazı kişiler ödüllerini satmayı tercih eder" Trump'a kaça sattı acaba?

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Nobel Komitesi:"Bazı kişiler ödüllerini satmayı tercih eder" Trump'a kaça sattı acaba?

Nobel madalyasının dünyada müzelerde sergilendiği, bazı kişilerin de ödüllerini bağışlamayı ya da satmayı tercih ettiği vurgulanan açıklamada, "Madalya ya da diploma daha sonra başka birine verilse dahi bu Nobel Barış Ödülü'nü kazanan kişiyi değiştirmez." ifadesi kullanıldı.

Nobel Komitesi, Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado'nun ödülünü ABD Başkanı Donald Trump'a takdim etmesinin ödülün kazananını değiştirmeyeceğini açıkladı.

Komiteden yapılan açıklamada, "Madalya ve diploma, bir kişi ya da kuruluşun Nobel Barış Ödülü ile ödüllendirildiğinin fiziksel sembolleridir. Ödülün kendisi, Norveç Nobel Komitesi tarafından belirtilen kişi ve kuruluştan ayrılamaz bir onur ve tanımadır." ifadesine yer verildi.

Şu anda birçok Nobel madalyasının dünyada müzelerde sergilendiği, bazı kişilerin de ödüllerini bağışlamayı ya da satmayı tercih ettiği vurgulanan açıklamada, "Madalya ya da diploma daha sonra başka birine verilse dahi bu Nobel Barış Ödülü'nü kazanan kişiyi değiştirmez." ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Trump, 15 Ocak'ta Machado ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, muhalif liderin kendisine Nobel Barış Ödülü'nü sunduğunu ifade etmiş ve bunun karşılıklı saygıya dayalı "çok güzel bir jest" olduğunu belirtmişti.

Yorumlar

Mehmet Özsaraç

Sattığına göre hak etmemiş demektir. Zaten ödül de politik mülahazalarla verilmekte. İslam ülkeleri kendi barış ödüllerini ihdas etmeliler.
