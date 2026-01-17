  • İSTANBUL
İSLAM Kubbetü’s-Sahra Camii Malatya’da ibadete açıldı
İSLAM

Kubbetü’s-Sahra Camii Malatya’da ibadete açıldı

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Kubbetü’s-Sahra Camii, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak’ın katılımıyla ibadete açıldı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ve Malatya Valisi Seddar Yavuz’un katılımıyla Yeşilyurt’ta açılışı yapılan Kubbetü’s-Sahra Camii programına katıldı. Ölmeztoprak, caminin yalnızca bir ibadet alanı değil, ilim, ahlâk ve kardeşliğin birlikte yaşatıldığı çok yönlü bir irfan merkezi olarak şehre kazandırıldığını vurguladı.

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Kubbetü’s-Sahra Camii, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak’ın katılımıyla ibadete açıldı.

Milletvekili Ölmeztoprak, camilerin toplumda birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren merkezler olduğuna dikkat çekerek, Camiiye verilen ismin taşıdığı manevi anlamın altını çizdi. Ölmeztoprak, Kubbetü’s-Sahra isminin ilk kıble Mescid-i Aksa’yı ve ümmet bilincini hatırlattığını belirterek, bu sembolün Malatya’da vücut bulmasının ayrı bir kıymet taşıdığını ifade etti.

Milletvekili Ölmeztoprak, zemin katından eğitim sınıflarına, 4-6 yaş Kur’an kurslarından hafızlık sınıflarına, gençlik ve kadınlara yönelik bölümlerden sosyal alanlara kadar geniş bir donanıma sahip olan caminin, her yaştan vatandaş için ilim ve değerlerle buluşma noktası olmasının hedeflendiğini kaydetti.

Program kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yeşilyurt ilçesinde hizmet veren Cebrail Kurel Kur’an-ı Kerim Kursu’nu ziyaret etti.

Ölmeztoprak, beş katlı yapının sadece bir eğitim binası değil; edep ve ahlâkın da inşa edildiği örnek bir merkez olduğunu dile getirdi. Kursta hafızlık eğitiminin yanı sıra Arapça, meal dersleri ve görme engelli öğrenciler için özel sınıflar bulunduğuna dikkat çekti.

Milletvekili Ölmeztoprak, bugüne kadar yüzlerce hafız mezun veren kursun, 2025 Hafızlık Tespit Sınavı’nda tam başarı elde ederek Türkiye genelinde öne çıkan merkezlerden biri haline geldiği belirtti. Ölmeztoprak, emeği geçen hocalara, idarecilere ve hayırseverlere teşekkür ederek, bu ilim yuvalarının nesillerin istikamet bulmasına vesile olmasını temenni etti.

Milletvekili Ölmeztoprak, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş’un katılımlarıyla Malatya’da gerçekleştirilen Miraç Kandili Mevlid Programı’nda da gönüllerin aynı duada buluştuğunu ifade etti. Ölmeztoprak, bu mübarek gecenin birlik, kardeşlik ve manevi diriliş duygularını pekiştirdiğini vurguladı.

