İstanbul’un parasıyla fantezi ve kumar! Biz konuşmaya utanıyoruz, onlar yapmaya utanmamış

Nedim Şener, ulaştığı ifadelerdeki detayların mide bulandırıcı olduğunu vurgulayarak şu sert eleştirilerde bulundu:

"Biz konuşmaya utanıyoruz, onlar yapmaya utanmamış"

"Adamlar o kadar müptezel ki fantezi dünyaları ifadelere yansımış. Biz burada anlatmaya, konuşmaya utanıyoruz ama onlar bunları yapmaya utanmamışlar. Bak İstanbul'un parasını nerede harcıyorlar?" Şener, lüks hayat ve sapkın fantezilerin finansmanının halkın cebinden çıktığını ima ederek, bu durumun bir rezalet olduğunu dile getirdi.

Atatürkçülük maskesiyle savunma

Yolsuzluk ve ahlaki çöküş iddialarının merkezindekilerin, kendilerini savunmak için milli değerleri istismar ettiklerini belirten Şener, "Bak şimdi bununla ilgili, 'Atatürkçüyüz' diyerek kendilerini savunacaklar," diyerek İstanbullunun parasını harcayanların içine düştüğü ikiyüzlülüğe dikkat çekti.

Halkın kaynaklarının kumar seanslarında ve gayriahlaki ortamlarda tüketilmesine tepki gösteren Şener, bu kişileri savunanlara da "Allah akıl fikir versin" diyerek sitem etti.