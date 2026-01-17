  • İSTANBUL
Gündem İstanbul’un parasıyla fantezi ve kumar! Biz konuşmaya utanıyoruz, onlar yapmaya utanmamış
Gündem

İstanbul'un parasıyla fantezi ve kumar! Biz konuşmaya utanıyoruz, onlar yapmaya utanmamış

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya

Gazeteci Nedim Şener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kaynaklarının nerelere aktarıldığına dair dehşet verici iddiaları gündeme taşıdı. Şener, İstanbulluların vergilerinin kumar masalarında ve ahlak dışı fantezi dünyalarında çarçur edildiğini belirterek, bu kişilerin bir de "Atatürkçülük" maskesinin arkasına sığındıklarını ifade etti.

Nedim Şener, ulaştığı ifadelerdeki detayların mide bulandırıcı olduğunu vurgulayarak şu sert eleştirilerde bulundu:

 

"Biz konuşmaya utanıyoruz, onlar yapmaya utanmamış"

"Adamlar o kadar müptezel ki fantezi dünyaları ifadelere yansımış. Biz burada anlatmaya, konuşmaya utanıyoruz ama onlar bunları yapmaya utanmamışlar. Bak İstanbul'un parasını nerede harcıyorlar?" Şener, lüks hayat ve sapkın fantezilerin finansmanının halkın cebinden çıktığını ima ederek, bu durumun bir rezalet olduğunu dile getirdi.

 

Atatürkçülük maskesiyle savunma

Yolsuzluk ve ahlaki çöküş iddialarının merkezindekilerin, kendilerini savunmak için milli değerleri istismar ettiklerini belirten Şener, "Bak şimdi bununla ilgili, 'Atatürkçüyüz' diyerek kendilerini savunacaklar," diyerek İstanbullunun parasını harcayanların içine düştüğü ikiyüzlülüğe dikkat çekti.

Halkın kaynaklarının kumar seanslarında ve gayriahlaki ortamlarda tüketilmesine tepki gösteren Şener, bu kişileri savunanlara da "Allah akıl fikir versin" diyerek sitem etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Erzincanlı

şimdi adamın biri diyorki ERDOĞAN YAĞMUR YAĞMASIN DİYE DUA EDİYOR DİYORLAR ŞİMDİDE KENDİLERİ ŞUNLARIDA SÖYLEYİP DİLLENDİRMEZSE ŞAŞIRMAYIZ YOLSUZLUK VE ESRAR PARTİLERİ İÇKİ İÇSİNLER DİYE DUA EDİYORLAR DİYE DİLLENDİRMEZLERSE ŞAŞIRMAYIZ.

hasel

BUNLARDA UTANMA OLSA,ATATÜRK'Ü İSTİSMAR ETMEZLER.
