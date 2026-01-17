Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni atama ve görevden alma kararları

Bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişliklerine Sümeyra Somuncuoğlu ve Muhammet Köşker, vergi müfettişliklerine Okan Aydın, Hüseyin Diler ve Muharrem Ozan Arslan, Hazine ve Maliye Başmüfettişliğine Cem Çankaya ile Hazine ve Maliye Müfettişliğine Ferhat Dinçer'in ataması yapıldı.