  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan çarpıcı sözler: Savaşlar sadece konvansiyonel silahlar ve sistemlerle yapılmıyor 50 bin euroyu biriktirdin de, havuzunu nasıl biriktirdin? 'Alnım açık, başım dik' demişti! Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu Flaş bir hamle geldi: İspanya'nın son 2 yılda turizm gelirleri 135 milyar avroya ulaştı! İlk itiraf geldi! işte Meclis'teki taciz iddiasında sanık ifadeleri Yaptığı savunma izah değil mizah! Sahtekar Ekrem kıvırdıkça kıvırıyor Son pişmanlık fayda etmez Suriye ordusundan SDG'li teröristlere çağrı İran'da yaşananlar ve uluslararası hukuk Bakan Fidan’dan Avrupa ülkesine çıkarma Bu kez ucuz kurtuldular: İsrail helikopteri yere çakıldı!
Gündem Devlet hastanesinde “Cübbeli Ahmet” sürprizi! Sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu
Gündem

Devlet hastanesinde “Cübbeli Ahmet” sürprizi! Sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde sıra ekranında "Cübbeli Ahmet" sohbeti açıldı, görüntü kısa sürede yayıldı.

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde sıra ekranında "Cübbeli Ahmet" sohbeti açıldı, görüntü kısa sürede yayıldı.
Esenyurt Devlet Hastanesi'nde sıra numarası ekranında "Cübbeli Ahmet" sohbetinin açılması sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede viral olan görüntü herkesi şaşırttı.

Şifa için Akşemseddin Hazretlerinin asasını sürmüştü! Cübbeli Ahmet sol gözünü tamamen kaybetti
Şifa için Akşemseddin Hazretlerinin asasını sürmüştü! Cübbeli Ahmet sol gözünü tamamen kaybetti

Gündem

Şifa için Akşemseddin Hazretlerinin asasını sürmüştü! Cübbeli Ahmet sol gözünü tamamen kaybetti

Cübbeli Ahmet Hoca’dan 1350 dolardan başlayan umre açıklaması: Dolmuş diyene itibar etme yerini hemen ayırt!
Cübbeli Ahmet Hoca’dan 1350 dolardan başlayan umre açıklaması: Dolmuş diyene itibar etme yerini hemen ayırt!

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan 1350 dolardan başlayan umre açıklaması: Dolmuş diyene itibar etme yerini hemen ayırt!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23