Et sevmeyenler için ideal: İşte protein deposu baklagil!

Geleneksel mutfağın tanıdık gıdalarından biri olan yeşil mercimek, çoğu zaman yalnızca tok tutan bir bakliyat olarak görülüyor. Oysa bu sade besin, içerdiği protein, lif, vitamin ve minerallerle çok daha geniş bir beslenme karşılığı sunuyor. Ulaşılabilirliği ve farklı öğünlere uyarlanabilmesi sayesinde yeşil mercimek, yalnızca alışkanlıkla tüketilen değil, besin değeriyle öne çıkan bir gıda profili ortaya koyuyor.