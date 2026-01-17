  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kırmızı ete ve tavuğa bedel bitkisel protein kaynağı yumurtayı tüketin... Şimdi teröristler düşünsün! Suriye'den yeni operasyon kararı Gece yarısı gelen zam fiyatlara nasıl yansıdı? Akaryakıta beklenen indirim geldi! İşte akaryakıt fiyatları SGK yurt dışı ilaç listesini güncelledi: İşte fiyatı değişen ilaçlar! Düşmanı titreten askeri birlik! Türk piyadesi işte böyle eğitim alıyor Türkiye’den 3 ilimiz listede! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri belli oldu
Hayat-Aktüel
8
Yeniakit Publisher
Et sevmeyenler için ideal: İşte protein deposu baklagil!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Et sevmeyenler için ideal: İşte protein deposu baklagil!

Baklagiller et tüketmeyi sevemeyenler için en ideal besin grubudur. Protein, lif ve magnezyum bakımından zengin olan yeşil mercimek bu besinlerin başında geliyor.

#1
Foto - Et sevmeyenler için ideal: İşte protein deposu baklagil!

Yeşil mercimek, bitkisel protein, lif, vitamin ve mineral içeriğiyle sofralarda uzun süredir yer alan temel bakliyatlardan biri. Besin yoğunluğu ve çok yönlü yapısıyla yeşil mercimek, dengeli beslenmenin güçlü yapı taşları arasında gösteriliyor.

#2
Foto - Et sevmeyenler için ideal: İşte protein deposu baklagil!

Geleneksel mutfağın tanıdık gıdalarından biri olan yeşil mercimek, çoğu zaman yalnızca tok tutan bir bakliyat olarak görülüyor. Oysa bu sade besin, içerdiği protein, lif, vitamin ve minerallerle çok daha geniş bir beslenme karşılığı sunuyor. Ulaşılabilirliği ve farklı öğünlere uyarlanabilmesi sayesinde yeşil mercimek, yalnızca alışkanlıkla tüketilen değil, besin değeriyle öne çıkan bir gıda profili ortaya koyuyor.

#3
Foto - Et sevmeyenler için ideal: İşte protein deposu baklagil!

BİTKİSEL PROTEİN AÇISINDAN GÜÇLÜ BİR KAYNAK Baklagiller arasında bitkisel protein açısından öne çıkan yeşil mercimek, kas dokusunun korunması ve vücuttaki hücre yenilenmesi için temel yapı taşlarından biri olarak değerlendiriliyor. Bu özelliğiyle et tüketiminin sınırlı olduğu beslenme biçimlerinde önemli bir alternatif oluşturuyor. Uzun süreli tokluk hissi sağlaması da protein içeriğiyle doğrudan ilişkilendiriliyor.

#4
Foto - Et sevmeyenler için ideal: İşte protein deposu baklagil!

YÜKSEK LİF İÇERİĞİYLE SİNDİRİM DESTEĞİ Besin profilini güçlendiren bir diğer unsur ise yeşil mercimeğin yüksek lif oranı. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlarken bağırsak hareketlerini destekliyor. Aynı zamanda kan şekerinin daha dengeli seyretmesine yardımcı oluyor ve ani açlık hissini azaltıyor. Bu yönüyle yeşil mercimek, dengeli beslenme programlarında sıkça tercih edilen bir gıda olarak öne çıkıyor.

#5
Foto - Et sevmeyenler için ideal: İşte protein deposu baklagil!

FOLİK ASİT İÇERİĞİYLE HÜCRESEL YENİLENMEYE KATKI Yeşil mercimek, folik asit bakımından zengin besinler arasında yer alıyor. Folik asit, özellikle hücre yenilenmesi ve kan hücrelerinin üretimi açısından önemli bir role sahip. Bu özelliği sayesinde yeşil mercimek, özellikle kadın beslenmesinde ve gebelik öncesi dönemlerde önerilen gıdalar arasında bulunuyor.

#6
Foto - Et sevmeyenler için ideal: İşte protein deposu baklagil!

DEMİR VE EMİLİM DENGESİ Yeşil mercimek demir içeren bir besin olmasına rağmen bu demir bitkisel kaynaklı olarak sınıflandırılıyor. Bitkisel demirin emilimi, hayvansal demire kıyasla daha sınırlı gerçekleşebiliyor. Bu nedenle yeşil mercimeğin demirden sağladığı katkı, C vitamini içeren besinlerle birlikte tüketildiğinde daha verimli hale geliyor. Yeşillikler ve sebzelerle birlikte tüketimi bu açıdan öne çıkıyor.

#7
Foto - Et sevmeyenler için ideal: İşte protein deposu baklagil!

B GRUBU VİTAMİNLERİ VE ENERJİ METABOLİZMASI B grubu vitaminleri açısından da dikkat çeken yeşil mercimek, enerji metabolizmasının düzenlenmesinde ve sinir sistemi fonksiyonlarının desteklenmesinde rol oynuyor; bu da günlük enerji dengesine dolaylı bir katkı anlamına geliyor. Düzenli ve dengeli tüketildiğinde, vücudun gün içindeki enerji ihtiyacının karşılanmasına destek olabiliyor./ kaynak: akşam

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İ. Keskin

Hiç bir yemek birbirinin yerini tutmaz. Baklagilin yeri başka, etin yeri başka.
TÜM YORUMLARA GİT
Başkan Erdoğan imzaladı! Gece yarısı o isim görevden alındı
Gündem

Başkan Erdoğan imzaladı! Gece yarısı o isim görevden alındı

Bazı bakanlık ve kurumlarda yeni atama gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan ..
İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu
Gündem

İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerin ifadesi üzerine yapılan tahkikatlarla Ekrem İmamoğlu'nun da kiraladığı özel je..
Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!
Gündem

Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!

Türkiye’deki bazı emekli generallerin "100 bin silahlı askeri var" diyerek şişirdiği SDG balonunu Suriye ordusu patlattı. Deyr Hafir ve Mesk..
Bakırhan Kürtçe konuşunca olanlar oldu! Sözcü TV’de stüdyo buz kesti
Siyaset

Bakırhan Kürtçe konuşunca olanlar oldu! Sözcü TV’de stüdyo buz kesti

CHP tarafından fonlanan Sözcü TV’de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın Kürtçe konuşması sonrası stüdyo bir anda buz kesti...
Bakan Fidan’dan Avrupa ülkesine çıkarma
Siyaset

Bakan Fidan’dan Avrupa ülkesine çıkarma

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Vilnius’ta, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda tarafından kabul edildi. Nauseda'nın kurmaylarının ..
İstanbul için beyaz alarm: Valilik kar yağışı için saat verdi!
Yerel

İstanbul için beyaz alarm: Valilik kar yağışı için saat verdi!

İstanbul Valiliği, hafta sonu kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Sıcaklıkların hissedilir derece..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23