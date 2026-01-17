ABD’de sokak eylemleri böyle giderse Trump ülke dışına kaçabilir! Kral istemiyoruz" sesleri Beyaz Saray’ı titretiyor

Yıllardır İslam coğrafyasına kan ve gözyaşı götüren ABD, şimdi kendi içindeki zulmün bedelini ödüyor. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimine bağlı katillerin, Minneapolis’te üç çocuk annesi silahsız bir kadını hunharca şehit etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Sokakların alev alev yandığı ABD'de, halk artık Donald Trump’ın tiranlığına karşı isyan bayrağını açtı.

Silahsız anneye "terörist" iftirası

37 yaşındaki Renee Good’un aracının içinde üç kurşunla katledilmesinin ardından Beyaz Saray’dan pişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Katil sürüsü ICE memurlarını korumak için maktul kadına "terörist" iftirası atan Trump yönetimi, olayın "meşru müdafaa" olduğunu iddia etti. Ancak ortaya çıkan görüntüler, Batı’nın kokuşmuş adalet sistemini bir kez daha deşifre etti. Görüntülerde talihsiz kadının "Size kızgın değilim" dediği duyulurken, barbar memurların ateş açtıktan sonra ağza alınmayacak küfürler savurduğu belgelendi.

"Kral istemiyoruz" sesleri Beyaz Saray’ı titretiyor

Dondurucu soğuğa rağmen Minneapolis’ten New York’a kadar binden fazla noktada sokaklara dökülen binlerce kişi, "ICE dışarı" ve "Kral istemiyoruz" sloganlarıyla Trump’ın uykularını kaçırıyor. Yerel yetkililerin bile "açık bir cinayet" olarak tanımladığı olay, ABD içindeki kaosun kontrol edilemez bir boyuta ulaştığını gösteriyor.

Trump valizini topluyor olabilir!

Sokak eylemlerinin normal boyutun dışına çıkması ve halkın doğrudan başkanlık makamını hedef alması, Washington koridorlarında panik havası estirdi. Siyasi analistler, bu çapta bir isyanın bastırılmasının imkansız olduğunu, zulüm üzerine kurulan Trump yönetiminin her an çökebileceğini belirtiyor. Öfkenin dinmediği ABD'de, olayların bu şekilde devam etmesi halinde Trump’ın koltuğunu bırakıp ülkeden kaçmaktan başka çaresinin kalmayacağı konuşuluyor.