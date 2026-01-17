  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İlk itiraf geldi! işte Meclis'teki taciz iddiasında sanık ifadeleri Yaptığı savunma izah değil mizah! Sahtekar Ekrem kıvırdıkça kıvırıyor Son pişmanlık fayda etmez Suriye ordusundan SDG'li teröristlere çağrı İran'da yaşananlar ve uluslararası hukuk Bakan Fidan’dan Avrupa ülkesine çıkarma Bu kez ucuz kurtuldular: İsrail helikopteri yere çakıldı! Santim santim işgal! Alçak İsrail yine fena enselendi Bakanlıktan son nokta! Pompalanan altın paniği fos çıktı Tam FETÖ taktiği! Karlov'un katilinin isim sırrı ifşa oldu İran ABD’ye teslim oldu! Trump’ın şartlarına boyun eğdi. Petrol tekeli ABD’ ye verildi
Gündem ABD’de sokak eylemleri böyle giderse Trump ülke dışına kaçabilir! Kral istemiyoruz" sesleri Beyaz Saray’ı titretiyor
Gündem

ABD’de sokak eylemleri böyle giderse Trump ülke dışına kaçabilir! Kral istemiyoruz" sesleri Beyaz Saray’ı titretiyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sözde "demokrasi havarisi" ABD, kendi vatandaşı olan savunmasız bir anneyi sokak ortasında katletti. Minneapolis’te patlak veren isyan ateşi binden fazla noktaya sıçrarken, "Kral istemiyoruz" diyen binlerce Amerikalı Trump yönetimini devirmeye hazırlanıyor. Eğer bu eylemler sona ermez artarak devam ederse Trump ülkeden kaçabilir

Yıllardır İslam coğrafyasına kan ve gözyaşı götüren ABD, şimdi kendi içindeki zulmün bedelini ödüyor. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimine bağlı katillerin, Minneapolis’te üç çocuk annesi silahsız bir kadını hunharca şehit etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Sokakların alev alev yandığı ABD'de, halk artık Donald Trump’ın tiranlığına karşı isyan bayrağını açtı.

 

 

Silahsız anneye "terörist" iftirası

37 yaşındaki Renee Good’un aracının içinde üç kurşunla katledilmesinin ardından Beyaz Saray’dan pişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Katil sürüsü ICE memurlarını korumak için maktul kadına "terörist" iftirası atan Trump yönetimi, olayın "meşru müdafaa" olduğunu iddia etti. Ancak ortaya çıkan görüntüler, Batı’nın kokuşmuş adalet sistemini bir kez daha deşifre etti. Görüntülerde talihsiz kadının "Size kızgın değilim" dediği duyulurken, barbar memurların ateş açtıktan sonra ağza alınmayacak küfürler savurduğu belgelendi.

 

"Kral istemiyoruz" sesleri Beyaz Saray’ı titretiyor

Dondurucu soğuğa rağmen Minneapolis’ten New York’a kadar binden fazla noktada sokaklara dökülen binlerce kişi, "ICE dışarı" ve "Kral istemiyoruz" sloganlarıyla Trump’ın uykularını kaçırıyor. Yerel yetkililerin bile "açık bir cinayet" olarak tanımladığı olay, ABD içindeki kaosun kontrol edilemez bir boyuta ulaştığını gösteriyor.

 

Trump valizini topluyor olabilir!

Sokak eylemlerinin normal boyutun dışına çıkması ve halkın doğrudan başkanlık makamını hedef alması, Washington koridorlarında panik havası estirdi. Siyasi analistler, bu çapta bir isyanın bastırılmasının imkansız olduğunu, zulüm üzerine kurulan Trump yönetiminin her an çökebileceğini belirtiyor. Öfkenin dinmediği ABD'de, olayların bu şekilde devam etmesi halinde Trump’ın koltuğunu bırakıp ülkeden kaçmaktan başka çaresinin kalmayacağı konuşuluyor.

ABD’liler istemiyor
ABD’liler istemiyor

Dünya

ABD’liler istemiyor

Yüzyılın pazarlığı: ABD ve Danimarka Grönland için masaya oturdu!
Yüzyılın pazarlığı: ABD ve Danimarka Grönland için masaya oturdu!

Dünya

Yüzyılın pazarlığı: ABD ve Danimarka Grönland için masaya oturdu!

ABD Başkanı Trump, Venezuelalı muhalif lider Machado ile Beyaz Saray'da bir araya geldi
ABD Başkanı Trump, Venezuelalı muhalif lider Machado ile Beyaz Saray'da bir araya geldi

Dünya

ABD Başkanı Trump, Venezuelalı muhalif lider Machado ile Beyaz Saray'da bir araya geldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23