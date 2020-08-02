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İHH, Sudan'da 6 bin yoksul aileye kurban eti ulaştırdı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 15:38:47 -
İHH, Sudan'da 6 bin yoksul aileye kurban eti ulaştırdı

HARTUM (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, Sudan'ın farklı bölgelerinde 6 bin yoksul aileye kurban eti dağıttı.

İHH Dış İlişkiler Koordinatörü Muhammed İsmail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Hartum, Kessala, Darfur, Beyaz Nil, Port Sudan ve Sevakin'de Türkiye'den gönderilen desteklerle kurban eti dağıttıklarını dile getirdi.

İsmail, "İHH olarak Sudan'ın farklı bölgelerinde 6 bin aileye kurban eti dağıttık." dedi.

Kurban etlerini yetim ve dul kadınlar başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi insanlara dağıttıklarını ifade eden İsmail, insani yardıma kesintisiz devam edeceklerini söyledi.

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