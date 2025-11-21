  • İSTANBUL
Aktüel İHH Kadın ‘Ailede İyiliği Çoğaltmak’ semineri ve hayır çarşısı düzenledi
Aktüel

İHH Kadın ‘Ailede İyiliği Çoğaltmak’ semineri ve hayır çarşısı düzenledi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İHH İstanbul Kadın Teşkilatı, Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde “Ailede İyiliği Çoğaltmak” temasıyla geniş katılımlı bir program gerçekleştirdi. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı etkinlikte, Eğitimci ve Yazar Firuzan Çetin “Ailede İyiliği Çoğaltmak” konulu bir seminer verdi.

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ney dinletisiyle başladı. Ardından İHH İstanbul Kadın Koordinatörü Mürşide Yakaryılmaz katılımcılara hitap etti. Günün anlamına uygun konuşmaların ardından Firuzan Çetin, ailede iyiliği çoğaltmanın yollarına dair önemli tavsiyelerde bulundu. Seminerin ardından, İstanbul Kadın Şifa Hatun Doğumhanesi-2 projesi yararına bir hayır çarşısı düzenlendi.

İstanbul Kadın Şifa Hatun Doğumhanesi-2 projesi nedir?

İHH İstanbul Kadın Teşkilatı tarafından yürütülen proje kapsamında, Burkina Faso’nun Bobo Dioulasso şehrinde 321 metrekarelik bir sağlık merkezi inşa edilecek. Merkezde doğum öncesi ve sonrası bekleme odası, doğumhane, operasyon ve gözlem odaları, personel ve malzeme odaları, arşiv, sterilizasyon birimi, bekleme alanı, tuvaletler ve teras yer alacak.

Ayrıca merkezin yanında, bölge halkının su ihtiyacını karşılamak amacıyla güneş enerjili ve depolu derin su kuyusu yapılacak. Tefrişatı ve medikal ekipmanlarıyla birlikte tamamlanacak proje, yaklaşık 15 bin kişiye sağlık hizmeti sunacak.



Projenin 1’incisi başkent Ouagadougou'ya 89 km uzaklıkta temelleri atıldı. İHH Kadın Birimi’nin yürütmüş olduğu bu projeler, Afrika’da genel sağlık altyapısındaki yetersizlikler ve kırsal alanlardaki hizmet eksiklikleri nedeniyle oldukça önemlidir. Burkina Faso’da sağlık alanlarının yetersizliği nedeniyle her 10 bin kişiye sadece 0.7 doktor düşmektedir. Doğum esnasında kadınların hayatını kaybetme oranı da oldukça yüksektir.

İHH İstanbul Kadın Birimi, iyiliği çoğaltmak adına hem aile içinde hem de dünyanın dört bir yanında umut olmaya devam ediyor.

