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Yerel İhbara giden polisleri şaşırtan manzara!
Yerel

İhbara giden polisleri şaşırtan manzara!

Yeniakit Publisher
2024-04-10 11:57:00 - 2024-04-10 12:01:47

İstanbul Sultangazi'de bir grup esnaf, hazırladıkları çiğköfteyle polislere sürpriz yaptı.

Olay dün akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi Atatürk bulvarı üzerinde yaşandı. Osman Durmuş isimli esnaf, 112'yi arayarak asılsız ihbarda bulunduktan sonra arkadaşları ile birlikte ekiplerin gelmesini bekledi.

Çiğköfteden pasta yaptılar

 

Kısa süre sonra ihbarın yapıldığı adrese gelen ekipler, içeriye girdiklerinde ise alkışlarla karşılanarak üzerinde mumların yandığı ve tamamen çiğköfteden yapılan pasta ile karşılaştı.

İlk olarak manzara karşısında şaşıran ekiplere daha sonra ise mumları üfleten esnaf kestikleri pastayı da kendilerine ikram etti. Ardından bir süre sohbet eden polis ekiplerine hazırladığı paketleri hediye eden esnaf, Türk Polis Teşkilatının 179. yıl dönümünü kutlayarak kendilerini tebrik etti.
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