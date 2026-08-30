İhbar edilen yolsuzluk sayısında rekor!

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Ubeydi, çalınan devlet varlıklarını geri almak amacıyla yürütülen kampanya kapsamında yetkililere yolsuzluk vakalarıyla ilgili 26 bin ihbar ulaştığını açıkladı.

El-Ubeydi, yerel medyaya yansıyan açıklamalarında, Iraklı vatandaşların ihbarları sayesinde 1 trilyon 359 milyar dinarın devlet hazinesine geri kazandırıldığını söyledi. Bu rakamın, Dürüstlük Komisyonunun cumartesi günü Başbakan Ali ez-Zeydi’yi kabulü sırasında yaptığı son bilgilendirmede açıklandığı belirtildi.

Hükümet Sözcüsü, “İhbarcılar Yasası’nın etkinleştirilmesi, vatandaşları yolsuzluk vakalarını bildirmeye teşvik ediyor. Bazı ödüller, geri alınan paranın yüzde 5’ine kadar ulaşabiliyor” dedi.

Yasanın uygulanmasına ilişkin değerlendirmede bulunan el-Ubeydi, yolsuzlukla mücadelenin ortaklara ihtiyaç duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yüksek Yargı Konseyi, Dürüstlük Komisyonu, Sayıştay ve genel olarak denetim ve dürüstlük sistemi ile vatandaşlar ve kamu çalışanları olmadan hükümetin tek başına bu dosyada ilerlemesi mümkün olmayabilir. Bu stratejik ortaklık olmadan mücadele başarıya ulaşamaz.”

El-Ubeydi, ihbarcıların rolünün güçlendirilmesinin yolsuzluğa karışan kişilere ulaşmada önemli bir adım olduğunu vurguladı. Bunun, kamu kaynaklarına yönelik risklerin önlenmesine ve muhtemel zararların zamanında engellenmesine yardımcı olacağını ifade etti.

İhbarcılara verilen teşviklerin bazı durumlarda geri alınan toplam paranın yüzde 5’ine ulaştığını yineleyen el-Ubeydi, alınan ihbar sayısının 26 bine çıktığını söyledi.