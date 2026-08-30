Tarihi eşik aşıldı: İşte ABD'yi en çok borçlandıran başkan!
ABD'nin borcu 2026 yılı itibariyle 40 trilyon doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, ülkeyi en çok borca sokan başkanlar da belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'nin borcu 2026 yılı itibariyle 40 trilyon doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, ülkeyi en çok borca sokan başkanlar da belli oldu.
Borcun geldiği seviye, son beş ABD başkanının görev dönemlerinde yaşanan artışları da yeniden gündeme taşıdı.
Obama, Biden, Trump, Bush ve Reagan'ın yer aldığı son 5 başkana işaret eden listede, ABD'nin borcunu en fazla artıran başkan belli oldu. İŞTE O LİSTE...
ABD 43. DÖNEM BAŞKANI GEORGE W. BUSH BAŞKANLIK DÖNEMİ 20 OCAK 2001 20 OCAK 2009 TOPLAM: 4.90 TRİLYON $
ABD 46. DÖNEM BAŞKANI JOE BIDEN BAŞKANLIK DÖNEMİ 20 OCAK 2021 20 OCAK 2025 TOPLAM: 8,45 TRİLYON $
ABD 44. DÖNEM BAŞKANI BARACK OBAMA BAŞKANLIK DÖNEMİ 20 OCAK 2009 20 OCAK 2017 TOPLAM: 9,32 TRİLYON $
ABD 45. VE 47. DÖNEM BAŞKANI DONALD TRUMP
1. BAŞKANLIK DÖNEMİ 20 OCAK 2017 20 OCAK 2021 7,8 TRİLYON $ 2. BAŞKANLIK DÖNEMİ 20 OCAK 2025 DEVAM EDİYOR 3,85 TRİLYON $
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