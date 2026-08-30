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Ekonomi
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Tarihi eşik aşıldı: İşte ABD'yi en çok borçlandıran başkan!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tarihi eşik aşıldı: İşte ABD'yi en çok borçlandıran başkan!

ABD'nin borcu 2026 yılı itibariyle 40 trilyon doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, ülkeyi en çok borca sokan başkanlar da belli oldu.

#1
Foto - Tarihi eşik aşıldı: İşte ABD'yi en çok borçlandıran başkan!

Borcun geldiği seviye, son beş ABD başkanının görev dönemlerinde yaşanan artışları da yeniden gündeme taşıdı.

#2
Foto - Tarihi eşik aşıldı: İşte ABD'yi en çok borçlandıran başkan!

Obama, Biden, Trump, Bush ve Reagan'ın yer aldığı son 5 başkana işaret eden listede, ABD'nin borcunu en fazla artıran başkan belli oldu. İŞTE O LİSTE...

#3
Foto - Tarihi eşik aşıldı: İşte ABD'yi en çok borçlandıran başkan!

ABD 43. DÖNEM BAŞKANI GEORGE W. BUSH BAŞKANLIK DÖNEMİ 20 OCAK 2001 20 OCAK 2009 TOPLAM: 4.90 TRİLYON $

#4
Foto - Tarihi eşik aşıldı: İşte ABD'yi en çok borçlandıran başkan!

ABD 46. DÖNEM BAŞKANI JOE BIDEN BAŞKANLIK DÖNEMİ 20 OCAK 2021 20 OCAK 2025 TOPLAM: 8,45 TRİLYON $

#5
Foto - Tarihi eşik aşıldı: İşte ABD'yi en çok borçlandıran başkan!

ABD 44. DÖNEM BAŞKANI BARACK OBAMA BAŞKANLIK DÖNEMİ 20 OCAK 2009 20 OCAK 2017 TOPLAM: 9,32 TRİLYON $

#6
Foto - Tarihi eşik aşıldı: İşte ABD'yi en çok borçlandıran başkan!

ABD 45. VE 47. DÖNEM BAŞKANI DONALD TRUMP

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Foto - Tarihi eşik aşıldı: İşte ABD'yi en çok borçlandıran başkan!

1. BAŞKANLIK DÖNEMİ 20 OCAK 2017 20 OCAK 2021 7,8 TRİLYON $ 2. BAŞKANLIK DÖNEMİ 20 OCAK 2025 DEVAM EDİYOR 3,85 TRİLYON $

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