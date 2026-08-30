ABD tek kurşun sıkmadan ülkeyi ele geçirdi! Eşofmanı giydirdi, petrole çöktü

Trump yönetimi, Maduro’yu kaçırdıktan sonra 65 milyar varili aşan petrol rezervlerinin kontrolünü ele geçirdiklerini ve üretim payının yüzde 55’inin ABD’ye ait olacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’daki petrol rezervlerinin beşte birinden fazlasını ABD’nin kontrol etmesini öngören bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Trump’a göre ABD, kurduğu bir ortaklık aracılığıyla Venezuela’nın 65 milyar varilin üzerindeki kanıtlanmış petrol rezervlerinin çoğunun kontrolünü elde etti.

17 PETROL SAHASI AÇILACAK

Bir Beyaz Saray yetkilisine göre anlaşma ayrıca, ABD’ye yeni özel şirketin yapacağı fiili üretiminin yüzde 55’ini sağlıyor. Yetkiliye göre şirket, Suudi Aramco’nun ardından, dünyada kanıtlanmış rezervlere sahip en büyük ikinci şirket olacak. Böylece, ABD firmaları petrol arama ve üretim haklarını ele geçirmiş olacak.

Venezuela eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, 3 Ocak’ta ABD’nin düzenlediği operasyonla kaçırılarak New York’a götürülmüştü. Yeni başkan Delcy Rodríguez, “100 milyar doların üzerinde yatırım ve devlete 209 milyar dolardan fazla vergi” getirecek 17 stratejik sahanın açılacağını ifade etti.

TRUMP SEÇİMLERE UMUTLU

Söz konusu hamlenin Amerikan petrol rezervlerini “iki kattan fazla artıracağını” savunan Trump, hamlenin, ülkenin yıpranmış enerji sektörünü canlandırabileceğine inandığını söyledi. Trump’ın yaklaşan ABD seçimleri öncesi İran savaşı ile artan petrol fiyatlarını, Venezuela petrolü ile dengelemesi bekleniyor.

5.8 trilyon dolarlık petrol akacak

Venezuela dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip olmasına rağmen, yıllardır süren yaptırımlar nedeniyle günlük yalnızca yaklaşık 1,25 milyon varil üretim yapabiliyor. ABD’nin çıkaracağı 65 milyar varillik toplam rezervin brüt ekonomik değeri ise güncel piyasa koşullarında 4,5 ila 5,8 trilyon dolar olarak hesaplanıyor. Brend petrol fiyatı arttıkça bu oran da artacak.