  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’dan sonra Rusya da ekonomik kıskaçta! Devlet Başkanı'na hapis cezası! Melih Gökçek hakkında sıcak gelişme! Başsavcılığın kararı sonrası "Kendimi adalete teslim ediyorum" dedi! Tesettüre girdiği için voleybolu bırakmıştı! Efsane milli voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı! Gecenin sıcak haberi: Askeri sanayi tesisini vurduk Gözaltına alınmıştı! Cemal Enginyurt danışmanını sattı; Kadın pazarlıyormuş İran'dan "Mekke İttifakı" sürprizi Aşiretler Türkiye'nin kanayan yarasını haykırdı! "Kız ve erkek okulları açılmalı" Türkiye'den İsrail'e jet hızında tepki Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
Dünya BM'den 'nükleer' uyarısı
Dünya

BM'den 'nükleer' uyarısı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
BM'den 'nükleer' uyarısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, nükleer silah sahibi ülkelere çağrıda bulunarak mevcut nükleer deneme moratoryumlarını sürdürmelerini istedi. Guterres ayrıca, nükleer testlerin silahlanma yarışını körüklediğini ve uluslararası güveni zedelediğini belirterek Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi çağrısını yineledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sanal medya hesabından nükleer silah testleri hakkında paylaşımda bulundu.

Nükleer testlerin ‘güveni sarstığını’ kaydeden Guterres, testlerin nükleer silahlanma yarışını körüklediğini bildirdi. Guterres, nükleer silah sahibi ülkeleri, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nı (CTBT) yürürlüğe koymaya çağırarak, “Nükleer testlere son verme taahhüdümüzü yeniden teyit edelim” ifadesini kullandı.

Donmuş denizlerin metrelerce kalınlıktaki buzlarını artık nükleer güçle parçalayacaklar
Donmuş denizlerin metrelerce kalınlıktaki buzlarını artık nükleer güçle parçalayacaklar

Dünya

Donmuş denizlerin metrelerce kalınlıktaki buzlarını artık nükleer güçle parçalayacaklar

Rusya’nın seferberliği Ukrayna’yı tedirgin etti! Nükleer hareketlilik gerilimi tırmandırıyor
Rusya’nın seferberliği Ukrayna’yı tedirgin etti! Nükleer hareketlilik gerilimi tırmandırıyor

Gündem

Rusya’nın seferberliği Ukrayna’yı tedirgin etti! Nükleer hareketlilik gerilimi tırmandırıyor

Nükleer santralde kırmızı alarm! Uçak çaldı, yasak bölgeye daldı
Nükleer santralde kırmızı alarm! Uçak çaldı, yasak bölgeye daldı

Gündem

Nükleer santralde kırmızı alarm! Uçak çaldı, yasak bölgeye daldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23