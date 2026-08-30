BM'den 'nükleer' uyarısı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, nükleer silah sahibi ülkelere çağrıda bulunarak mevcut nükleer deneme moratoryumlarını sürdürmelerini istedi. Guterres ayrıca, nükleer testlerin silahlanma yarışını körüklediğini ve uluslararası güveni zedelediğini belirterek Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi çağrısını yineledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sanal medya hesabından nükleer silah testleri hakkında paylaşımda bulundu.
Nükleer testlerin ‘güveni sarstığını’ kaydeden Guterres, testlerin nükleer silahlanma yarışını körüklediğini bildirdi. Guterres, nükleer silah sahibi ülkeleri, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nı (CTBT) yürürlüğe koymaya çağırarak, “Nükleer testlere son verme taahhüdümüzü yeniden teyit edelim” ifadesini kullandı.