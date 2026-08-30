Galatasaray Rafael Leao'nun maliyetini duyurdu

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceiçao Leao'nun transferi konusunda, oyuncunun kulübü AC Milan S.p.A. ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 38.000.000 Euro tutarında sabit transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %20'lik bölümü AC Milan S.p.A.'ya ödenecektir.

Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her bir sezon için net 10.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir."