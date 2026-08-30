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Gündem Kazdağları’nda yangın alarmı: Alevler milli parka sıçradı
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Kazdağları’nda yangın alarmı: Alevler milli parka sıçradı

Yeniakit Publisher
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Kazdağları’nda yangın alarmı: Alevler milli parka sıçradı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Kazdağı Milli Parkı ormanlarına yayıldı; ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahaleyi sürdürüyor.

Balıkesir’in Edremit ilçesi kırsal Mehmetalan Mahallesi üst kesimlerinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek Kazdağı Milli Parkı içerisindeki ormanlık alanları etkisi altına aldı.

Zeytinlik alanda başlayan yangının ormanlık bölgeye sıçramasının ardından ekipler havadan ve karadan yoğun müdahale başlattı. Yangın söndürme çalışmalarına 4 uçak ve 2 helikopter havadan destek verirken, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda arazöz ve yer ekibi de sahada görev yapıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verirken, alevlerin milli park içerisindeki daha geniş alanlara yayılmaması için yoğun mücadele yürütülüyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenilirken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

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