Netanyahu'nun ölümünü dileyen memur disipline sevk edildi!
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İngiltere Başbakanlık Ofisi’nde üst düzey görev yapan bir memur, soykırımcı israil Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ölmesini dilediği sosyal medya paylaşımı nedeniyle disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı.
İngiltere Başbakanlık Ofisi’nde üst düzey görev yapan bir memur, soykırımcı israil Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ölmesini dilediği sosyal medya paylaşımı nedeniyle disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı.
İngiltere Başbakanlık Ofisi bünyesindeki bir yetkili, Instagram’da soykırımcı israil Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “ölmesini dilediği” bir paylaşım yayımladı.
Üst düzey görevdeki çalışan, salı günü 80 yaşında ölen Dolly Parton yerine Netanyahu’nun ölmüş olmasını dilediğini yazdı. Paylaşım 25 binden fazla beğeni aldı.
İngiliz The Telegraph gazetesine göre çalışan, paylaşımı nedeniyle disiplin süreciyle karşı karşıya kaldı ve hakkında soruşturma yürütülecek.
Başbakanlık Ofisi, paylaşımı “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.
Ofisten bir sözcü, “Tüm kamu görevlileri; kişisel hesaplardan uygun şekilde iletişim kurulmasına ilişkin açık kurallar içeren Kamu Hizmeti Yasası’na ve sosyal medya kullanım kurallarına tabidir” dedi.
Sözcü, “Bu paylaşım kesinlikle kabul edilemez. Gerekli işlemler yapılıyor” ifadelerini kullandı.
The Telegraph’a göre üst düzey yönetici pozisyonunda bulunan çalışan, paylaşımın sorumluluğunu kabul etti. Çalışanın kısa süre içinde resmi bir toplantıya çağrılması bekleniyor.