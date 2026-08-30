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Spor Real Betis istemedi! Sofyan Amrabat’ın yeni adresi belli oldu
Spor

Real Betis istemedi! Sofyan Amrabat’ın yeni adresi belli oldu

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Real Betis istemedi! Sofyan Amrabat’ın yeni adresi belli oldu

Real Betis'te beklenen başarıyı gösteremeyen Sofyan Amrabat'a Ajax talip oldu. Hollanda'nın köklü kulübü, Fenerbahçe'den ayrılan Faslı futbolcuyu renklerine bağladı.

Hollanda ekibi Ajax, Fenerbahçe'den ayrılan Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattı.

Ajax Kulübü, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Amrabat ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Utrecht, Feyenoord, Club Brugge, Hellas Verona, Fiorentina ve Manchester United'da oynayan Amrabat, geçen sezon kiralık olarak Real Betis'te forma giydi.

Sarı-lacivertlilerde 45 maça çıkıp 3 gol atan Amrabat'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilmişti.

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