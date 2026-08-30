Takımın içinde rekabet büyüyecek mi? Beşiktaş'ta operasyonun adı: Malcom-Tomori
Beşiktaş'ta transfer döneminin kapanmasına doğru giderken, Yönetim ve Italiano arasında isimler masada tek tek ortaya çıkıyor.
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Beşiktaş'ta transfer döneminin kapanmasına doğru giderken, Yönetim ve Italiano arasında isimler masada tek tek ortaya çıkıyor.
Hadziahmetovic, Joao Mario, Al-Musrati ve Elan Ricardo'ya yer yok... İtalyan teknik adam Cerny, Ndidi, Agbadou ve Rashica'dan da çok umutlu değil. Bu 3 isimden herhangi birisinin ayrılması durumunda stopere Fikayo Tomori, sağ kanada ise Malcom için bir hamle yapılmasına hiç de soğuk bakmıyor.
Son olarak Poku ve Miretti transferiyle Beşiktaş'ın 10+4 kontenjanı tamamen doldu... Artık Eduard Graf genç oyuncu peşinde koşmayacak. Cerny, Ndidi, Agbadou ve Rashica'dan herhangi birisine gelecek teklife göre siyah-beyazlılar 1 ya da 2 takviye daha yapacak.
Çünkü yabancı kontenjanını kapatan Hadziahmetovic, Joao Mario, Al-Musrati ve Elan Ricardo kesinlikle düşünülmüyor.
Aslında Italiano'ya göre Cerny'nin yerine daha efektif bir sağ kanat ile Agbadou'dan daha fazla defansa yardım edecek bir stopere ihtiyaçları var. Ancak artık günler değil, saatler sayılıyor. Bu dakikadan sonra menajerlerin önerdiği Fikayo Tomori (stoper - AC Milan) ya da Malcom (Al-Jazira) için bir hamle yapılır mı, çok da net değil.
Çünkü Italiano menajer önerileri Dodi Lukébakio (Benfica) ya da Fede Chiesa (Liverpool) ile Raul Asencio (Real Madrid) ve Theate (Frankfurt) gibi isimlere çok da sıcak bakmıyor.
Fotospor'a göre; Çünkü Cerny ve Agbadou'nun gideceği rakam karşılığında kasaya girecek rakamların özellikle menajer önerisi oyuncular için harcanmaması gerektiğine inanıyor. İşler iyi giderse elinde kalacak 2 transfer hakkını Ocak'ta değerlendirmeyi makul buluyor.
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