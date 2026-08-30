Takımın içinde rekabet büyüyecek mi? Beşiktaş'ta operasyonun adı: Malcom-Tomori

Aslında Italiano'ya göre Cerny'nin yerine daha efektif bir sağ kanat ile Agbadou'dan daha fazla defansa yardım edecek bir stopere ihtiyaçları var. Ancak artık günler değil, saatler sayılıyor. Bu dakikadan sonra menajerlerin önerdiği Fikayo Tomori (stoper - AC Milan) ya da Malcom (Al-Jazira) için bir hamle yapılır mı, çok da net değil.