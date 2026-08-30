  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Marmara Denizi'nde iki günde 185 deprem olmuştu! Fay hattı ile ilgili araştırma neticelendi İngiltere'de en çok konuşulan isim olan Acun Ilıcalı Fatih Altaylı'ya konuk oldu! İtirafta bulundu... Instagram bot hesapları sildi: En çok takipçisi olan Türk ünlü belli oldu! Büyüme rakamları açıklanıyor! Fatih Tekke'nin istifa muamması sonrası bir dev hamle: Salah'ı Chaquito uçuracak Yakında imzalar atılıyor! Yapay zekanın kalbi İstanbul’da atacak Tüm gözler Galatasaray'da kalede artık: Günay, Uğurcan ve Jankat... Bu mesciti gören bir daha bakıyor! Hikayesi herkesi şaşırtıyor! İnternette yeni dönem: 1600’den fazla yeni uzantı geliyor Evdeki hesap çarşıya uymadı! Tamı tamına 40 milyon euro beklenirken...
Spor
7
Yeniakit Publisher
Takımın içinde rekabet büyüyecek mi? Beşiktaş'ta operasyonun adı: Malcom-Tomori

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Takımın içinde rekabet büyüyecek mi? Beşiktaş'ta operasyonun adı: Malcom-Tomori

Beşiktaş'ta transfer döneminin kapanmasına doğru giderken, Yönetim ve Italiano arasında isimler masada tek tek ortaya çıkıyor.

#1
Foto - Takımın içinde rekabet büyüyecek mi? Beşiktaş'ta operasyonun adı: Malcom-Tomori

Hadziahmetovic, Joao Mario, Al-Musrati ve Elan Ricardo'ya yer yok... İtalyan teknik adam Cerny, Ndidi, Agbadou ve Rashica'dan da çok umutlu değil. Bu 3 isimden herhangi birisinin ayrılması durumunda stopere Fikayo Tomori, sağ kanada ise Malcom için bir hamle yapılmasına hiç de soğuk bakmıyor.

#2
Foto - Takımın içinde rekabet büyüyecek mi? Beşiktaş'ta operasyonun adı: Malcom-Tomori

Son olarak Poku ve Miretti transferiyle Beşiktaş'ın 10+4 kontenjanı tamamen doldu... Artık Eduard Graf genç oyuncu peşinde koşmayacak. Cerny, Ndidi, Agbadou ve Rashica'dan herhangi birisine gelecek teklife göre siyah-beyazlılar 1 ya da 2 takviye daha yapacak.

#3
Foto - Takımın içinde rekabet büyüyecek mi? Beşiktaş'ta operasyonun adı: Malcom-Tomori

Çünkü yabancı kontenjanını kapatan Hadziahmetovic, Joao Mario, Al-Musrati ve Elan Ricardo kesinlikle düşünülmüyor.

#4
Foto - Takımın içinde rekabet büyüyecek mi? Beşiktaş'ta operasyonun adı: Malcom-Tomori

Aslında Italiano'ya göre Cerny'nin yerine daha efektif bir sağ kanat ile Agbadou'dan daha fazla defansa yardım edecek bir stopere ihtiyaçları var. Ancak artık günler değil, saatler sayılıyor. Bu dakikadan sonra menajerlerin önerdiği Fikayo Tomori (stoper - AC Milan) ya da Malcom (Al-Jazira) için bir hamle yapılır mı, çok da net değil.

#5
Foto - Takımın içinde rekabet büyüyecek mi? Beşiktaş'ta operasyonun adı: Malcom-Tomori

Çünkü Italiano menajer önerileri Dodi Lukébakio (Benfica) ya da Fede Chiesa (Liverpool) ile Raul Asencio (Real Madrid) ve Theate (Frankfurt) gibi isimlere çok da sıcak bakmıyor.

#6
Foto - Takımın içinde rekabet büyüyecek mi? Beşiktaş'ta operasyonun adı: Malcom-Tomori

Fotospor'a göre; Çünkü Cerny ve Agbadou'nun gideceği rakam karşılığında kasaya girecek rakamların özellikle menajer önerisi oyuncular için harcanmaması gerektiğine inanıyor. İşler iyi giderse elinde kalacak 2 transfer hakkını Ocak'ta değerlendirmeyi makul buluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O beldeye doğalgaz geliyor
Ekonomi

O beldeye doğalgaz geliyor

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım Beldesi, yaşam kalitesini baştan aşağı değiştirecek dev bir yatırıma kavuşuyor.

Gecenin sıcak haberi: Askeri sanayi tesisini vurduk
Dünya

Gecenin sıcak haberi: Askeri sanayi tesisini vurduk

Rusya'nın yaptığı ajansların ise 'son dakika' koduyla servis ettiği açıklamada "Kiev’de askeri sanayi tesisini vurduk" ifadeleri kullanıldı...
İBB'nin davetlisinden skandalın daniskası! İmamoğlu'nun kürsüye çıkardığı Tiran Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı
Gündem

İBB'nin davetlisinden skandalın daniskası! İmamoğlu'nun kürsüye çıkardığı Tiran Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "vizyoner dostum" diyerek baş tacı ettiği ve özel davetle İstanbul'a getirip ..
Gözaltına alınmıştı! Cemal Enginyurt danışmanını sattı; Kadın pazarlıyormuş
Gündem

Gözaltına alınmıştı! Cemal Enginyurt danışmanını sattı; Kadın pazarlıyormuş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev fuhuş, şantaj ve kara para aklama operasyonunda Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cem..
Karadeniz’de savaşın bilançosu ağır! Şahin’den Zelenski’ye sert çağrı: Netanyahu’nun gemisinden in
Gündem

Karadeniz’de savaşın bilançosu ağır! Şahin’den Zelenski’ye sert çağrı: Netanyahu’nun gemisinden in

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022’de başlayan ve dördüncü yılını geride bırakan savaş, Karadeniz’de ticari deniz taşımacılığı için de..
İfadesi ortaya çıktı! Kuriş’ten akıllara zarar telefon savunması
Gündem

İfadesi ortaya çıktı! Kuriş’ten akıllara zarar telefon savunması

MASAK ve emniyet analizleri, aylık gelirinin yaklaşık 150 bin lira olduğunu söyleyen Hilmi Tuna Kuriş’in bağlantılı olduğu şirketlerde milya..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23