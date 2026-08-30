Çorum FK’dan bir transfer daha
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Süper Lig ekibi Çorum FK, FC Slovan Liberec ile anlaşarak Ermin Mahmic'i renklerine bağladı.
Bundesliga, Premiership, Ligue 1 ve Serie A'da yer alan önemli kulüplerden transfer talepleri Bosna Hersekli Ermin Mahmic, Çorum FK ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Ermin Mahmic'e kırmızı-siyahlı forma altında başarılı bir kariyer dilendi.