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Spor Çorum FK’dan bir transfer daha
Spor

Çorum FK’dan bir transfer daha

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Çorum FK’dan bir transfer daha

Süper Lig ekibi Çorum FK, FC Slovan Liberec ile anlaşarak Ermin Mahmic'i renklerine bağladı.

Bundesliga, Premiership, Ligue 1 ve Serie A'da yer alan önemli kulüplerden transfer talepleri Bosna Hersekli Ermin Mahmic, Çorum FK ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ermin Mahmic'e kırmızı-siyahlı forma altında başarılı bir kariyer dilendi.

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