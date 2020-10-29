İhanet medyası kriz tetikçiliği yapıyor

Sözcü, Cumhuriyet, Karar, Birgün, Yeni Asya, Yeni Çağ ve Birgün gazetelerinin ‘ekonomi bitti’ manşetleri atarak milleti demoralize etmeye çalıştıkları bildirildi. Ekim ayının 28 günlük zaman dilimi içerisinde aynı kalemden çıkmışçasına benzer manşetler atan, dışardan kumandalı medyanın çok kirli bir kara propaganda yürüttükleri öğrenildi.

Sözcü paçavrası yalan makinası

Hiçbir zaman bu topraklara ait olmayan ya da sureti haktan görünerek millete ihanet etmek için fırsat kollayan şer medyası, Ekim ayında iyice gaza bastı. Sözcü Gazetesi 8 Ekim tarihinde ‘Esnafın kurtuluş reçetesi’ sürmanşetiyle çıkarak büyük bir manipülasyona imza attı. Esnafa ve kobilere verilen desteği hiçbir zaman sayfalarına taşımayan Sözcü, hizmetlerin üzerini karartmaya çalıştı. 09 Ekimde ise ‘Enflasyondan beli kırılan vatandaş böyle sesleniyor: TÜİK nereden alışveriş yapıyorsa adres versin bizde oradan alalım’ manşetiyle çıktı. ‘Vatandaşın seslendiğini’ iddia eden gazete ise haberini hiçbir kaynağa dayandıramadı. 10 Ekimde ise ‘Dolar niye düşmüyor’ manşetiyle okuyucuların karşısına çıkan Sözcü yine büyük bir aldatmacaya imza attı. Dolar üzerinde oynana kirli oyuna dair tek kelime yer vermeyen Sözcü, hükümeti suçlamak suretiyle efendilerini talimatlarını yerine getirmiş oldu. Sözcü 28 günde 22 adet yalan içerikli ekonomi haberini servis etti.

Bir ayda 22 provokatif yayın

Eski Genel Yayın Yönetmeni vatan hainliğinden yargılanan Can Dündar olan Cumhuriyet Gazetesi de kriz tetikçiliğinde en önde yer aldı. 13 Ekim tarihinde, ‘İş, Ekmek, Umut yok’ manşetiyle çıkan Cumhuriyet Gazetesi skandal ötesi bir yalanı okuyucularıyla buluşturdu. Korona salgınına rağmen ekonomik büyümeyi ısrarla görmezden gelen gazete bir kaos ortamı varmış gibi lanse etti. 20 Ekim tarihinde ise ‘Çöküşün fotoğrafı’ manşetiyle çıkan Cumhuriyet Gazetesi, aymaz tutumunu sürdürdü. Cumhuriyet Gazetesi Ekim ayı içerisinde 11 manşet, 1’i sürmanşet ve 10 tanesi 1. sayfa haberi olmak üzere toplamda 22 adet provokatif içerikli habere imza attı. Sureti haktan görünerek devletin ve milletin altını oyan Karar Gazetesi de kriz şakşakçılığında boyut atladı. 02 Ekim tarihinde ‘Artık neye inanacağız’ manşetiyle çıkan Karar, hem ekonomimizi hem de devletimizin şeffaflığını hedef almaktan utanmadı. 9 Ekimde ise ‘Ekonomi böyle gitmez’ manşetini servis eden Karar, 28 gün boyunca ekonomimizi hedef alan haberler yayımladı.

Aynı kalemden çıkmışçasına!

Yeni Asya ise 9 manşetiyle ekonomimizi hedef alırken, yine kriz tetikçiliği yapan 22 haberi 1. Sayfasında verdi. Birgün Gazetesi de 10 manşet, 1 sürmanşet ve 32 adet iç haber ile finans dünyamıza operasyon çekerken, sözde milliyetçi Yeniçağ da 14 manşet, 2 sürmanşet ve 1. Sayfasında 11 adet manipülatif haber yayımladı.