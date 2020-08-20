İhanet anlaşmasını imzalayan BAE'ye Trump'tan ödül

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), F-35 savaş uçağı almak istemesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, BAE'nin uçakların parasını ödeyecek durumda olduğunu belirterek, "Bu iyi bir şey, çünkü biliyorsunuz birçok kez ülkelerle 10 centlik anlaşmalar imzalıyoruz. Ne istiyorlarsa veriyoruz, ardından paraları olmadığı için ödeme alamıyoruz." dedi.

"Konuyu inceliyoruz"

BAE'nin Ortadoğu'daki barışa büyük bir katkı sunduğunu belirten Trump, konunun incelendiğini neler olacağını ileride göreceğiz diyerek, Ortadoğu'da birçok ülkenin İsrail ile barış yapmak istediğini kaydetti.