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İhale sonuçlandı.. 725 milyona satıldı

Özelleştirme kapsamında bulunan fabrikadan Afyon Şeker Fabrikası’nın ihalesi yapıltı. İhaleyi 725 milyon liralık teklifle ile Doğuş Gıda kazandı.

26 Nisan 2018 Perşembe 16:31
İhale sonuçlandı.. 725 milyona satıldı

En yüksek kotaya sahip fabrikalardan biri olan Afyon Şeker Fabrikası ihalesi 400 milyon lira açıldı. İlk elemeli turda Torunlar Gıda elendi. Fiyat 635 milyon liraya çıktı. İkinci turda Özbey Holding elendi fiyat 680 milyon liraya çıktı. Son elemeli turda ise Mutlucan-NDM Ortak Girişim Grubu elendi.

DOĞUŞ, ÜÇÜNCÜ İHALEYİ KAZANDI

Açık artırma ihalesine geçildi. Fiyat 702 milyon lira seviyesinde. İhaleyi açık artırma teklifleri sürecinde, 725 milyon liralık teklifle Doğuş Gıda (Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ) kazandı. Doğuş Gıda, Yozgat Şeker Fabrikası ihalesini ise 275 milyon lira ile, Bor Şeker Fabrikası ihalesini ise 336 milyon lira ile kazanmıştı.

 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 16:31
  1. Yozgat
  2. Afyon
  3. Doğuş gıda
  4. afyon şeker fabrikası

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