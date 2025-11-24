İHA'lardan korunmak için yeni mühimmat! Tüfekleri İHA katili yapıyor

Dronların savaş alanlarında ve sınır güvenliğinde giderek daha fazla tehdit oluşturması, savunma doktrinlerini hızla değiştiriyor. Düşük maliyetli İHA’ları vurmak için büyük hava savunma sistemlerinin kullanılması hem pahalı hem de operasyonel açıdan sakıncalı.

ABD, bu soruna sahadaki her askerin kullanabileceği düşük maliyetli bir çözüm üretmeyi başardı:

Standart tüfeklerde kullanılan özel anti-dron mühimmatı.

Bu yeni 5.56×45 mm mermi, AR-15, SIG MCX ve NATO standardındaki diğer piyade tüfeklerinde hiçbir modifikasyon gerektirmeden kullanılabiliyor.

TEK MERMİDE SAÇILAN PARÇACIK BULUTU

Yeni mühimmat, klasik bir çekirdek yerine atış sonrası çoklu saçma yayan bir tasarıma sahip.

Mermi namludan çıktıktan sonra genişleyen bir parçacık bulutu oluşturuyor.

Hedef uzaklaştıkça bu koni şeklindeki dağılım büyüyor.

Böylece küçük ve manevra kabiliyeti yüksek dronları vurma olasılığı dramatik şekilde artıyor.

SAHADAKİ HER ASKER “BİR DRON AVCISI” OLABİLİR

Bu mühimmatın ana amacı, askerlerin kamikaze dronlara karşı son hattı savunabilmesi.

Ukrayna savaşında kamikaze İHA’ların piyadeleri hedef aldığı görüntüler bunun neden gerekli olduğunu ortaya koydu.

Avantajları:

Düşük maliyet

Taşınabilirlik

Modifikasyon gerektirmemesi

Standart tüfeğe uyumlu olması

Bu sayede hem cephedeki askerler hem de sınır güvenliğinde nöbet tutan birlikler, dronlara karşı çok daha hazırlıklı hale geliyor.

FARKLI MESAFELERDE ETKİLİ “YIKIM BÖLGESİ”

Üretici firmanın verilerine göre mühimmat:

25–35 metrede yaklaşık 30–40 cm genişliğinde bir etki alanı oluşturuyor.

40–50 metrede bu etki alanı neredeyse iki katına çıkıyor.

Bu geniş dağılım, hızlı manevra yapan mini dronlara karşı önemli bir avantaj sağlıyor.

SADECE ABD DEĞİL, UKRAYNA DA ÜRETİYOR

Konsept yeni olsa da ilk değil. Ukrayna daha önce benzer yayılan parçalı mühimmat geliştirmişti ve Savunma Bakanlığı her askere en az bir şarjör anti-dron mermisi taşıma hedefini açıklamıştı.

ABD’nin son geliştirdiği mühimmat ise konsepti daha olgun ve modern bir tasarımla ileri taşıyor.

DRON SAVAŞININ YENİ CEPHESİ

Bu yeni mühimmat, dronlara karşı: Lazer silahları, elektronik harp sistemleri, Anti-dron dronlar ile birlikte çok katmanlı savunma sisteminin yeni bir bileşeni olacak.

Giderek daha erişilebilir hale gelen dronlar, savaş alanlarının algoritmasını değiştirirken, bu tarz pratik mühimmatlar da geleceğin muharebelerinde standart hale gelmeye aday görünüyor.