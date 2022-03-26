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Dünya İHA'lar saldırmıştı! Türkiye'den Suudi Arabistan açıklaması
Dünya

İHA'lar saldırmıştı! Türkiye'den Suudi Arabistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’daki İHA ve roketlerle gerçekleştirilen saldırılara kınama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 08:16:00 -
İHA'lar saldırmıştı! Türkiye'den Suudi Arabistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’ı hedef alan saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’daki sivil hedeflere yönelik olarak insansız hava araçları ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınadıklarını açıkladı.

Açıklamada, “25 Mart günü Suudi Arabistan’daki sivil hedeflere yönelik olarak insansız hava araçları ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz. Bölgemizin huzur ve istikrarını hedef alan bu tür terör eylemlerinin bir an önce son bulması elzemdir. Bu çerçevede, Suudi Arabistan’la dayanışmamızı ve Körfez bölgesinin güvenliğine olan bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

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