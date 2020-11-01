İHA’lar ekiplerin havadaki gözü oldu!

Dosta güven, düşmana korku veren İHA’lar, deprem gibi doğal felaketlerde güvenlik güçleri ve kurtarma ekiplerinin semalardaki gözü olmaya devam ediyor. Elazığ depreminin ardından bu kez de İzmir’deki depremde görev aldılar.

Kırsal kesimler tarandı

Depremin hemen ardından Jandamaya ait ait TB2 - TC B806 Bayraktar İHA, semalardaki yerini alarak kurtarma ekiplerinin gökyüzündeki gözü oldu. Özellikle kırsal bölgelerdeki köy ve yerleşim merkezlerinde enkaz olup olmadığı, büyük depremin ardından yaşanan artçı depremlerde hasar meydana gelip gelmediğini araştırmak için keşif uçuşu icra etti. Hava aracı tarafından tespit edilen görüntüler deprem koordinasyon merkezi ile paylaşılarak hasar görülen bölgelerin koordinatları arama kurtarma ekiplerine bildirilerek ulaşımları sağlandı. Sadece İzmir üzerinde değil depremden etkilenmiş olan tüm il ve ilçeleri taradı. Yerleşim yerleri dışında karayolları, üst geçitler, tren yolları, enerji nakil hatları gibi hayati öneme sahip yerlerinde kontrolünü sağlayan İHA’ların keşif ve gözetleme uçuşlarına devam ettiği aktarıldı.

Teknoloji kurtarıyor

Arama kurtarma ekipleri deprem sonrasında meydana gelen enkazlarda arama kurtarma köpekleri, dronelar ve uzaktan kumandalı enkaz altı canlı arama dedektörleri gibi son teknoloji ile donatılmış cihazlarda arama tarama faaliyetleri yürüttü. Birçok enkaz altında kalan vatandaşlarımız, teknolojik ekipmanların kullanılması ile canlı olarak kurtarıldılar.