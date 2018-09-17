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‘İHA sürüleri’ kozlarını TEKNOFEST’te paylaşacak

Çok sayıda insansız hava aracının (İHA) koordineli ve görev paylaşımı yaparak kullanılmasını içeren “sürü teknolojisi”, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) Türkiye için sıra dışı bir rekabete aracılık edecek. Teknofest İstanbul’un dikkati çeken yarışmalarından biri olan Sürü İHA Yarışmasında, tanımlanan görevlerin, birden fazla İHA ile görev paylaşımı, yedekleme ve birbirini tamamlama esaslı olarak sürü halinde gerçekleştirilmesine yönelik yazılım algoritmaları geliştirilecek.

17 Eylül 2018 Pazartesi 10:01

Sürü İHA yarışmasıyla gelecekte askeri, arama-kurtarma ve eğlence alanında aktif olarak kullanılacak bu teknolojiye gençlerin hazırlanması ve Türkiye’de bu konudaki bilgi birikimine katkıda bulunulması amaçlanıyor. TEKNOFEST’teki yarışmaya 36 takım başvurdu. Takımlar, yarışma kapsamında 20 değişik senaryoda yeteneklerini sergileyecek.

TSK’YA YENİ YERLİ SİLAH

Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için yeni bir yerli üretici devreye giriyor. Ata Silah, SAHA EXPO 2018’de sergilenen ve 1,5 yıllık çalışmanın ürünü olan BA 40 Bomba Atar için SSB ile sözleşme imzaladı. Bu yıl başlaması planlanan teslimatların ardından bomba atarlar farklı birliklerin kullanımına sunulacak.

Ata Silah, 70’i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Kara Kuvvetlerine pompalı tüfek, Deniz Kuvvetlerine yarı otomatik tüfek üreten Ata Silah, ayrıca Gürcistan, Bahreyn, Kazakistan, Mısır gibi ülkelerin de silahlı kuvvetlerine teslimatlar gerçekleştirdi. BA 40 Bomba Atar’ın uluslararası pazarda da rekabetçi bir seçenek oluşturacağı belirtiliyor.

 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 10:01
  1. İstanbul
  2. SAHA EXPO 2018
  3. Ata Silah
  4. insansız hava aracı

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