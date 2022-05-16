"İğrenç şeyler duyuyorum" demişti! Ece Erken fena patladı

Temmuz 2021'de evlendiği Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, yaptığı paylaşımla demediğini bırakmadı.

Mahmutyazıcıoğlu'nun ani ölümü, Ece Erken ile eşinin ailesini karşı karşıya getirmişti. "Eşimin saatini bile istediler" diyen Erken, geçtiğimiz haftalarda mirası kabul etmeyeceğini duyurmuş, "Rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum" diyerek de "Mahmutyazıcıoğlu" soyadını kullanmayacağını açıklamıştı.

Erken, Mahmutyazıcıoğlu’nun evinin izinsiz kiraya verildiğiyle ilgili "Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse, en az katiller kadar ifşa olacak!" demişti.

"Ama hayat ne garip, bu ucuzluklara artık şaşırmıyorum. Meğer hepsi açmış. Başınıza gelmedikçe anlamazsınız” mesajını paylaşan Erken, bir takipçisinin "Eşinizin soyadını neden sildiniz?" sorusuna "Yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için. Her gün daha da iğrenç şeyler duyuyorum" yanıtını vermişti.

Ece Erken yapılan kötü yorumlara daha fazla dayanamadı ve sosyal medya hesabından isyan etti.

Erken "Şafak’ım izleyip neler diyorsundur, tanıyıp sandığın tanımadıklarına en çok bunu merak ediyorum? Keşke haklı çıkmasaydım!" dedi. "Keşke benim güvendiğim ama kalleş çıkanlarla barıştırmasaydım seni" diyen Erken "Seni etkiledim, çok üzgünüm." ifadelerine yer verdi.