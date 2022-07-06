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Gündem İğrenç iddia sonrası açıklama geldi! Az önce duyurdular
Gündem

İğrenç iddia sonrası açıklama geldi! Az önce duyurdular

Esenler Kaymakamlığı, ilçede yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 11:29:00 -
İğrenç iddia sonrası açıklama geldi! Az önce duyurdular

Esenler Kaymakamlığı, ilçede yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'ilçemizde yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği' yönündeki iddialar gerçek dışıdır, ilçemizde bu şekilde bir olay yaşanmamıştır. Kamu düzeni ve güvenliğini bozmayı hedefleyen bu ve benzeri paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyunun takdirine saygıyla sunulur." ifadelerine yer verildi.

 

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Yorumlar

memleketim

yayanları deşifre etsene akit

Vahap Kalyoncu

Böyle bir ortamda bu haberi yayan kansız ve şerefsizdir hadi daha ağırını yazmayayım.
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