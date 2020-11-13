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Gündem İğrenç görüntüler! Sosyal medyada mide bulandıran paylaşım... Millet ne içtiğini görsün!
Gündem

İğrenç görüntüler! Sosyal medyada mide bulandıran paylaşım... Millet ne içtiğini görsün!

Süt banyosu rezaletinin ardından sosyal medyada mide bulandıran bir video daha ortaya çıktı. Kayseri'de bir tüccar depodaki çürük elmaların görüntüsünü "Çekeceğim. Millet ne içtiğini görsün." diyerek paylaştı. Görüntülerin tepki çekmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 10:09:00 - 2020-11-13 10:21:20

Kayseri'de ortaya çıkan görüntüler mide bulandırdı. Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki bir depoda toplanan çürük elmaların görüntüsünü paylaşan tüccar, sosyal medyada paylaştığı videoda çürük elmaların meyve suyu yapılacağını söyledi.

Görüntüleri sildi

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve tepki toplamasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlattı. Görüntüleri paylaşan kişi ise o görüntüleri sosyal medya hesabından sildi.

Millet ne içtiğini görsün

Yahyalı ilçesindeki bir depoda tüccar tarafından çekildiği iddia edilen görüntülerde, onlarca kilo çürük elma yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çürük elmaların fabrikalara meyve suyu yapılmak üzere gönderildiği ifade edildi.

Depoda kendisine "Çekme" uyarısı yapılan tüccar, "Çekeceğim. Millet ne içtiğini görsün. Seneye 10 kuruş elma. Daha bunun suyunu içeceğiz" dedi. Görüntüde yer alan üretici ise, "Bu elmalar ne olacak?" sorusuna "Meyve suyu olacak" yanıtını verdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve tepki toplaması sonucu paylaşımın sahibi, videoyu hesabından sildi.

Bakanlık soruşturma başlattı

Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı da harekete geçti. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında çürük elmaların toplanıp meyve suyu yapılacağına dair iddiaların yer aldığı bir görüntünün paylaşılması üzerine ekiplerimiz konuyla ilgili derhal inceleme başlatmıştır. Bakanlığımız halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir uygulamaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kesinlikle müsaade etmeyecektir. Konu detaylıca araştırılıp ilgili birimlerimiz gereken çalışmayı ivedilikle yapacaktır. Gıda ile ilgili her türlü şikayeti Alo 174 gıda hattı ya da 0501 174 0 174 numaralı Whatsapp ihbar hattına yönlendirebilirsiniz."

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Yorumlar

mulayim

böylesi iğrenç olaylarda yaptırım uygulanması için illa vatandaşların sosyal medyadan ifşa mı etmesi gerekiyor. belediyeler ne iş yapar ilgili bakanlıkların teftiş görevlileri ne iş yapar. demek ki görevliler görevini yapmıyor!!!
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