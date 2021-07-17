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Gündem İğrenç algıları yine çöktü! Yeniçağ yazarından skandal sözler
Gündem

İğrenç algıları yine çöktü! Yeniçağ yazarından skandal sözler

İçişleri Bakanı Bakan Müşaviri Muhammet Burak Gültekin, Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu’nun bakanların üç ayrı uçakla Rize’ye gittiği iddiasına yanıt verdi. Türkiye aleyhine yapılan algılara stepne görevi gören Ekşisözlük'te bu haberi köpürtmüştü.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 10:46:00 -
İğrenç algıları yine çöktü! Yeniçağ yazarından skandal sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da memleketi olan Rize'de yaşanan sel felaketini incelemek ve yardımları başlatmak amacıyla bölgeye giden üç bakan hakkında skandal bir algı oyunu yapıldı.

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu havaalanından bir fotoğraf yayınlayarak "Yuh artık… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 3 Bakan 3 Ayrı uçakla sel felaketi için Ankara’dan Rize’ye gittiler." paylaşımı yaptı.

Ancak gerçek ise kısa sürede ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Muhammet Burak Gültekin, 3 uçak hakkında tek tek bilgi vererek yalan bilgiyi deşifre etti.

İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Muhammet Burak Gültekin, sosyal medya hesabından açıklama yaparak gerçekleri Uğuroğlu'nun yüzüne vurdu. Gültekin, "Orhan Bey, yaşınız itibarıyla benden büyüksünüz, onun için attığınız tweetin içeriğine "yalan!" demeyeceğim ancak "yanlışlarınızı" tek tek düzeltmek isterim. Fotoğraftaki uçaklardan birisi özel uçak olup, bakanlarımızla alakası yoktur. Diğer uçak, Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU). Sel felaketi sonrası arama/tarama yapmak için bölgeye geldi. Dün ve bugün ortalama 15 saat uçuş yaptı. Bir diğer uçak ise 3 Bakanımızı, milletvekillerimizi, Bakan Yardımcılarımızı, AFAD ekibini, gece yarısı sel bölgesine getirdi. Birilerinin meşhur videosunda dediği gibi; 'Kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın, büyük ve basit olsun, sonra bu yalanı sürekli tekrar edin.' Bazılarının son dönemde yaptığı sadece bu. Pardon "yalan" değil "yanlış" olacaktı" dedi.

Ekşisözlük'te köpürtüldü

Türkiye aleyhine yapılan algılarda başı çeken Türk-İslam düşmanı ekşisözlük internet sitesinde, algı ile ilgili konu başlığı açılarak bakanlara ve hükümete nefret kustular.

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Yorumlar

SAFA KUZUGÜDEN

böyle yanlış haberlerin yaptırımı yok mu ?bu yalancı alçağa hukuk bişey yapamıyor mu?
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Neron11

Peki bu yalanın karşılığı ne, niye cezası yok bu pisliğin ,neden yalan bu ülkede bu kadar ucuz, insanların,devletin itibarını karalamak niye bu kadar ucuz, yalan olduğu ortaya çıktığında neden hemen bir mahkeme kararı ile bu haber tekzip edilmiyor,üstelik başlığınada yaptığımız yalan haberi düzeltiyoruz demeliler.
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