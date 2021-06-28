İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı tesisi işletmeye verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı İşletmecilik İhalesi kapsamında 7 yıl süre ile 274 bin 302,74 TL muhammen bedel karşılığı İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı “Kapı Giriş Ücretlerinin Tahsili, Çadır-Karavan-Kamp Alanı İşletmeciliği, Açık Hava Aktiviteleri ve Gelişme Planında öngörülen yapı ve tesislerin yapılarak işletilmesi” işi ihale edilecek.

Milli Parkta belirlenen bölüm için ihaleye konu olan tesis ve faaliyetlerin işletmeciliği bir bütün olarak ihale edilecek.

İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ: Şartname bedeli Kırklareli Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı’nın T.C. Ziraat Bankası Kırklareli Şubesi’nde bulunan TR 39 0001 0001 0457 3506 40 5001 IBAN numaralı hesabına yatırıldıktan sonra İdareden temin edilir. Şartname ve ekleri İdarede bedelsiz görülebilir.

İHALENİN YERİ: 1.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu (Maslak Mah. Büyükdere Cad. No: 265 Fatih Ormanı Kampüsü Sarıyer/İSTANBUL)

İHALENİN TARİHİ VE GÜNÜ: 09/07/2021 Cuma günüdür.

İHALENİN SAATİ: TRT saat ayarına göre Saat: 11:00 de yapılacaktır.

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