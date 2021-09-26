Iğdırspor şampiyonluk hedefliyor

TFF 3. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdırspor, kadrosuna kattığı deneyimli forvet Batuhan Karadeniz ile şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olup 3. Lig'e çıkan ve 2. grupta mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, bir zamanlar Beşiktaş, Trabzonspor, Sivasspor gibi Süper Lig takımlarında da görev yapan golcü futbolcu Batuhan Karadeniz'in de aralarında bulunduğu çok sayıda futbolcuyu transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Ligde yeni olmasına rağmen çıktığı 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Iğdır ekibi, grubunda 7 puanla 3. sırada bulunuyor.

Yeşil-beyazlı takım, bu sezonu da ilk sırada tamamlayarak ikinci şampiyonluğa uzanmayı amaçlıyor.

Takım kaptanı Muhammet Reis, AA muhabirine, sezon sonunda şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

Oyuncuların ve yönetimin ligin başından beri şampiyonluk için çalıştığını ifade eden Reis, "Bu takımın kurulma amacı zaten bu seneyi şampiyon olarak tamamlamak. Yeni kurulan bir ekibiz, yeni gelen oyuncular var. Biz kendi adımıza ilk haftaları kayıpsız geçtiğimiz takdirde ilerisi için daha iyi olacağını düşünüyoruz çünkü arkadaşların birbirlerine alışma süreci oluyor." dedi.