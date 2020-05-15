Iğdır'daki gözaltıları protesto etmek isteyen HDP'li milletvekili Taşdemir'e izin verilmedi

IĞDIR (AA) - HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş ile Belediye Başkan Yardımcısı Eylem Çelik'in gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ve beraberindekilere polis izin vermedi.

Kentte bu sabah Akkuş ve Çelik'in gözaltına alınmasının ardından, belediye binası önündeki Belediye Meydanı'nda polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir ve beraberindeki bir grup, gözaltı kararını protesto etmek için belediye önüne gelerek basın açıklaması yapmak istedi.

Bu esnada meydanda bulunan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Taşdemir'e, "Bana propaganda yapma, karnım tok bunlara benim. Van'da, Özalp'ta iki masum vatandaşım katledilmiştir, git onun işini savun sen." diyerek alandan çıkardı.

Arama çalışmalarının devam ettiği Iğdır Belediyesinin önündeki meydanda polis ekipleri güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

"Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan yakalanan Akkuş'un Iğdır Belediyesindeki makam odası ile evinde arama başlatılmış ve Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı Eylem Çelik de gözaltına alınmıştı.