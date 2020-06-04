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Iğdır'da yaralı bulunan köpek yavrusuna ilk müdahaleyi Mehmetçik yaptı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 12:43:46 -
Iğdır'da yaralı bulunan köpek yavrusuna ilk müdahaleyi Mehmetçik yaptı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da aracın çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen köpek yavrusuna, ilk müdahaleyi jandarma yaptı.

Karakoyunlu Kaymakamı ve Halfeli Belde Belediye Başkan Vekili Lütfullah Göktaş, beldeden kent merkezine dönüşte yerde yaralı yatan köpek yavrusunu fark etti.

Göktaş'ın durumu bildirmesi üzerine konvoydaki jandarma, araç çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen köpeğe su vererek kendine gelmesini sağladı.

Ardından yaralı köpek, bölgeye çağrılan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tedavisinin yapılması için Iğdır Belediyesi Hayvan Tedavi Merkezi'ne götürüldü.

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