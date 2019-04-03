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Iğdır’da oylar yeniden sayılıyor

Iğdır’da Cumhur İttifakı adayı İsa Yaşar Tezel’in itirazı üzerine oylar yeniden sayılıyor.

03 Nisan 2019 Çarşamba 13:25
Iğdır’da oylar yeniden sayılıyor

Iğdır’da Cumhur İttifakı adayı İsa Yaşar Tezel’in itirazı üzerine oylar yeniden sayılıyor.


Iğdır’da Cumhur İttifakı’nın Milliyetçi Hareket Partili (MHP) adayı İsa Yaşar Tezel’in, seçim sonuçları için İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmasının ardından 70 sandıkta oylar yeniden sayılıyor.


Yapılan itiraz sonucunda 70 sandıkta oyların yeniden sayılma işlemi Iğdır Adliyesi ek binasında devam ediyor.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 13:25
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