Iğdır’da oylar yeniden sayılıyor Iğdır’da Cumhur İttifakı adayı İsa Yaşar Tezel’in itirazı üzerine oylar yeniden sayılıyor.

Iğdır’da Cumhur İttifakı adayı İsa Yaşar Tezel’in itirazı üzerine oylar yeniden sayılıyor.

Iğdır’da Cumhur İttifakı’nın Milliyetçi Hareket Partili (MHP) adayı İsa Yaşar Tezel’in, seçim sonuçları için İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmasının ardından 70 sandıkta oylar yeniden sayılıyor.

Yapılan itiraz sonucunda 70 sandıkta oyların yeniden sayılma işlemi Iğdır Adliyesi ek binasında devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.