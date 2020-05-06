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Iğdır’da gıda denetimleri devam ediyor

Iğdır’da devam eden gıda denetimleri, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte yoğunluk kazanarak aralıksız devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 14:32:52 -
Iğdır’da gıda denetimleri devam ediyor

Iğdır’da devam eden gıda denetimleri, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte yoğunluk kazanarak aralıksız devam ediyor.


Gıda denetimleri ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, “İl Müdürlüğümüz Gıda Denetim Ekiplerince yürütülen denetimler vatandaşlarımızın sağlıklı gıdalarla beslenebilmesi, özellikle Ramazan ayı olması sebebiyle de sahte ve sağlıksız gıdaların tespit edilerek devamında da engellenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu sebepten ötürü Gıda Denetim Ekiplerimiz günün her saati kontrol ve denetimlerini gerçekleştirmektedirler. İl Müdürlüğü olarak yetkilerimiz dahilinde denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Vatandaşlarımız da Alo Gıda 174 hattını arayarak sahte ve hileli gıdaları ihbar ederek bizlere yardımcı olacaklardır” denildi


Ramazan ayı olması sebebiyle özellikle fırın, kasap, pastahane ve yapılmakta olan yardım paketlerinde denetimler yoğunluk kazandı.

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