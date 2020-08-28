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Aktüel Iğdır'da doğalgaz boru hattı patladı: 4 yaralı
Aktüel

Iğdır'da doğalgaz boru hattı patladı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 19:00:57 -
Iğdır'da doğalgaz boru hattı patladı: 4 yaralı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da iş makinesinin doğalgaz hattını patlatması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Iğdır-Ağrı kara yolunda yapımı devam eden yol inşasında çalışan bir iş makinesi, çalışma sırasında doğalgaz boru hattını patlattı.

Iğdır Organize Sanayi Bölgesi ile Iğdır Havalimanı'nın doğalgaz ihtiyacını karşılayan boru hattını patlaması üzerine oluşan basınçla çevredeki dört kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye gelen Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve beraberindeki heyet, olayın yaşandığı bölgede inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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