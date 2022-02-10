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Yerel Iğdır'da bazı okullarda kar tatili
Yerel

Iğdır'da bazı okullarda kar tatili

Iğdır'da kar nedeniyle bazı okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 22:59:00 -
Iğdır'da bazı okullarda kar tatili

Iğdır'ın Tuzluca ilçesi ile yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı okullarda eğitime ara verildi.

Yapılan açıklamada; kar yağışı ve buzlanma sebebi ile eğitim öğretime 1 gün ara verecek okullar; Abbasgöl İlkokulu, Abbasgöl Ortaokulu, Doğanyurt ilk/Ortaokulu, Gülahmet ilkokulu, Kızılkelefe İlkokulu olarak açıklandı. Taşımalı eğitime 1 gün ara verilecek okullar ise Göktaş konutları, Pirli, Sürmeli, Aşağı ve Yukarı Cıyrıklı, Yeniköy, Helimcan ve Halkışlak köylerindeki taşımalar hariç Tuzluca ilçesindeki tüm taşımalar olarak açıklandı.

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