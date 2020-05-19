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Iğdır’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Iğdır’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:59:35 -
Iğdır’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Iğdır’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.


İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer ve kurum çalışanlarının katıldığı törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı.


Iğdır İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer tarafından çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile program sona erdi.

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