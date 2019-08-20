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Iğdır Üniversitesinde Yüksek Lisans programı açıldı

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde üç yeni Yüksek Lisans Programı açıldı.

20 Ağustos 2019 Salı 11:11
Iğdır Üniversitesinde Yüksek Lisans programı açıldı

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde üç yeni Yüksek Lisans Programı açıldı.


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü’nün Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Tarımsal Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı ile Türk Dili ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Programı açılması hususundaki teklifleri Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelendi. Buna göre Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4’üncü ve 7’inci maddeleri uyarınca Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Tarımsal Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı ile Türk Dili ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Programı açılması uygun görüldü. Böylece Iğdır Üniversitesi bünyesindeki toplam Yüksek Lisans Programı sayısı 37’ye yükseldi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:11
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