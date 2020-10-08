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Aktüel Iğdır Üniversitesince geliştirilen yerli ve milli dezenfeksiyon cihazı seri üretimde
Aktüel

Iğdır Üniversitesince geliştirilen yerli ve milli dezenfeksiyon cihazı seri üretimde

Cihazın üretim sorumlusu Öğr. Gör. Murat Şimşek: - "Aldez Hava ve Ortam Dezenfeksiyon Cihazı'nın yurt içi ve yurt dışı satışları için ülkemizin önde gelen bir medikal firmasıyla anlaşmaya varmış bulunmaktayız. Iğdır Üniversitesi, ülkemize değer katacak üretimlerine devam edecektir"

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:20:02 -
Iğdır Üniversitesince geliştirilen yerli ve milli dezenfeksiyon cihazı seri üretimde

IĞDIR (AA) - Iğdır Üniversitesince geliştirilen Aldez Hava ve Ortam Dezenfeksiyon Cihazı'nın seri üretimine geçildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Iğdır Üniversitesince hazırlanan Aldez Hava ve Ortam Dezenfeksiyon Cihazı'nın AR-GE çalışmaları tamamlandı. Hazırlanan cihazın ikinci modeli olan UV-03 modeli, seri üretimin ardından kurumlarda ve iş yerlerinde kullanılmak üzere hizmete sunulacak.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, yaptığı açıklamada, cihazın kullanımına başlanılmasıyla tüm bulaşıcı hastalıkların bulaşmasını engellemede önemli bir adım atılmış olacağını belirtti.

Üniversite olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı yerli ve milli üretimlerin desteklenmesi çalışmalarına katkıda bulunmaya devam edeceklerini aktaran Alma, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, yerli ve milli üretime vermiş olduğu önem ve ülkemiz bilim insanlarının, üreticilerinin hizmet etmesinin önünü açmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Cihazın üretim sorumlusu Öğr. Gör. Murat Şimşek de cihazın özellikle koronavirüs salgını sonrasında artık vazgeçilmez bir hijyen sağlayıcı haline gelebileceğini ifade etti. Cihazın özelliklerinden bahseden Şimşek, şunları kaydetti:

"Aldez logosunu gördüğünüz her alanda kendinizi güvende hissedebilirsiniz. UV-O3 modeli, 2 çalışma moduna sahiptir. Hava temizleme modunda, ortam havasını her türlü zararlı patojenlerden arındırmaktadır. Üstelik bu mod çalışırken ortamda bulunan insan, bitki ve hayvanlara herhangi bir zarar vermemektedir. İkinci modunda ise ortam dezenfeksiyonu sağlamaktadır. Bu mod çalıştırıldığında ortamda bulunan tüm eşyalar dezenfekte edilmektedir. Aldez Hava ve Ortam Dezenfeksiyon Cihazı'nın yurt içi ve yurt dışı satışları için ülkemizin önde gelen bir medikal firmasıyla anlaşmaya varmış bulunmaktayız. Iğdır Üniversitesi, ülkemize değer katacak üretimlerine devam edecektir."

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