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Ekonomi Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 13:33:00 -
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacak. Başvuracak adayların Iğdır Üniversitesi Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan (https://www.igdir.edu.tr/yonergeler) adresindeki “Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde” belirtilen kriterleri taşımaları gerekmekte. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecek. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması şart.) 657 sayılı Kanunun 48.maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmekte.

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