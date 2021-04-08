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Eğitim Iğdır liseleri taban puanı 2021 | Iğdır liseleri kontenjanları
Eğitim

Iğdır liseleri taban puanı 2021 | Iğdır liseleri kontenjanları

Sınav ve yeni okul heyecanını taşıyan öğrenciler bulundukları ildeki, liselerin taban puan, yüzdelik ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Yeni dönemde liseye geçecek 8. sınıf öğrencileri sınav başvuru tarihi ve sınav tarihlerinin de açıklanmasıyla hedefledikleri liselerin puan ve kontenjan durumunu sorgulamakta. Peki, Iğdır liseleri taban puanı 2021, Iğdır liseleri başarı sıralaması ve Iğdır liseleri kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-08 17:00:00 -
Iğdır liseleri taban puanı 2021 | Iğdır liseleri kontenjanları

İnsanlar gelecekte yapmayı düşündükleri meslekler için liseden başlayarak bir takım seçimler yapmaktadırlar. Her lise için farklı taban puanı ve kontenjan sayısı bulunduğu için, öğrenciler hedefledikleri lisenin güncel taban puanı ve kontenjan sayısını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Iğdır liseleri taban puanı 2021, Iğdır liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?

                                                                   

Iğdır liselerinin kontenjan kapasitesi ne kadar?

Iğdır liseleri taban puanları için tıklayınız...

LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?

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